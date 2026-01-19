Rutte se reunirá hoy con Dinamarca y Groenlandia en plena crisis por las pretensiones de Trump

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunirá este lunes con el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y la ministra de Exteriores e Investigación de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, en el marco de la crisis en Groenlandia por las pretensiones de la Administración de Donald Trump para hacerse con la soberanía de la isla del Ártico.

Así lo ha anunciado la Alianza Atlántica en un comunicado, en el que ha detallado que la reunión se producirá en la sede de la OTAN en Bruselas, si bien por el momento no ha ofrecido más detalles del encuentro con los dos ministros de Dinamarca y Groenlandia.

Durante el encuentro previsiblemente se abordará la seguridad del Ártico, un asunto que el propio Rutte ha defendido esta semana como "una prioridad" para la Alianza Atlántica, esgrimiendo que el deshielo está abriendo nuevas rutas marítimas y que por tanto la OTAN debe asegurarse de "hacer todo para proteger la región".

"Tenemos que trabajar juntos para asegurarnos de que el Ártico siga siendo seguro. Actualmente estamos debatiendo los próximos pasos sobre cómo asegurarnos de que damos un seguimiento práctico a esas discusiones para garantizar que hagamos todo de manera colectiva y a través de nuestros aliados individuales para asegurarnos de que el Ártico siga siendo seguro", afirmó Rutte en una rueda de prensa.

Esta cita tiene lugar después de que este miércoles los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia tuvieran una reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el que ambas partes aceptaron colaborar pero difirieron sobre la posibilidad de que Washington tome el control de la isla.