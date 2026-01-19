Agencias

Rutte asegura a Dinamarca y Groenlandia que seguirán trabajando en seguridad en el Ártico

Bruselas, 19 ene (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este lunes en una reunión con los ministros de Defensa de Dinamarca y Groenlandia que seguirán trabajando por la seguridad colectiva y las inversiones en “capacidades clave” en la región ártica.

“Hemos hablado de la importancia del Ártico, incluida Groenlandia, para nuestra seguridad colectiva y de cómo Suecia está aumentando las inversiones en capacidades clave. Seguiremos trabajando juntos como aliados en estas importantes cuestiones”, dijo el político neerlandés a través de un mensaje en redes sociales.

En su encuentro con Rutte en la sede de la Alianza Atlántica, el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, y la responsable de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, propusieron a Rutte una misión de la OTAN en torno a la disputada isla.

No obstante, no revelaron cuál fue la respuesta del secretario general de la organización.

En los últimos días, soldados de varios países aliados de la OTAN llegaron a Groenlandia como parte del ejercicio 'Arctic Endurance', que se centra en la defensa del flanco norte de la Alianza Atlántica, pero se trata de unas maniobras lideradas por Dinamarca y no de una misión específica de la organización aliada.

Poulsen subrayó que Dinamarca seguirá intentando mantener un diálogo con Estados Unidos sobre Groenlandia y el Ártico. EFE

EFE

