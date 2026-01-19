Rusia lanza 145 drones durante la noche, de los que Ucrania neutraliza 126

Berlín, 19 ene (EFE).- Rusia lanzó anoche contra Ucrania 145 aparatos aéreos no tripulados de ataque, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 126, informó este lunes la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de trece drones en doce localizaciones, así como la caída de fragmentos en cinco.

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 18.00 horas del domingo y durante la noche 145 drones de ataque Shahed, Gerbera y de otros tipos desde las direcciones rusas de Kursk, Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, desde Chauda, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y desde el territorio ucraniano ocupado de Donetsk.

Alrededor de noventa de los drones eran Shahed, agrega el reporte publicado en Telegram.

Hasta las 08.30 horas del lunes, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 126 aparatos.

En tanto, la empresa pública ucraniana de electricidad, Ukrenergo, informó en un comunicado en Telegram de que "debido a la complicada situación en el sistema energético provocada por los bombardeos rusos, se han implementado cortes de electricidad de emergencia en varias regiones de Ucrania". EFE