Puente viaja al lugar del accidente ferroviario, que deja al menos 39 fallecidos: "La cifra no es definitiva"

El Ministerio de Interior detalló que, tras el descarrilamiento del tren Iryo 6189 en Adamuz (Córdoba), 152 personas recibieron atención médica por diversas lesiones, de las cuales cinco presentan estado muy grave, 24 han sido catalogadas de gravedad y hospitalizadas, y 123 resultaron con heridas de diferente consideración. Este balance de víctimas se suma a la confirmación de, al menos, 39 fallecimientos, una cifra que las autoridades no consideran definitiva ante la magnitud del incidente. De acuerdo con Europa Press, el accidente tuvo lugar la tarde del domingo cuando un tren que cubría la ruta Málaga-Puerta de Atocha descarriló alrededor de las 19:45 en los accesos a la vía 1 de la estación de Adamuz, provocando que se invadiera la vía adyacente por la que circulaba otro convoy con destino Huelva, el cual también descarriló.

Europa Press reportó que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, viajó al lugar de los hechos y transmitió que la cifra de fallecidos sigue en revisión. “Ya en Córdoba camino del lugar del accidente. La cifra de fallecidos alcanza ya a 39 y no es definitiva”, publicó el ministro desde su cuenta de X, citado por Europa Press. Puente expresó su reconocimiento a los equipos de rescate por su labor durante la noche bajo condiciones adversas y extendió sus condolencias a las víctimas y sus familias.

Según la información oficial recogida por Europa Press, a bordo del tren que descarriló viajaban aproximadamente 300 pasajeros al momento del accidente. El incidente ocurrió en los desvíos de entrada a la estación, lo que ocasionó la invasión de la vía contigua y el posterior descarrilamiento del tren Madrid-Huelva, según indicó Adif mediante su cuenta oficial de X.

Tras el siniestro, los dispositivos de emergencia se desplegaron en la zona. Europa Press consignó que el operativo incluyó cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), seis Unidades de Vigilancia Intensiva (UVIs) móviles del 061, dos UVIs para transporte de pacientes críticos, dos vehículos logísticos de apoyo, tres ambulancias convencionales, cinco ambulancias de transporte programado y dos unidades de Cruz Roja. Para gestionar la atención inmediata a los afectados, se instaló un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif, donde se realizó el triaje y la estabilización inicial antes de los traslados hospitalarios.

Europa Press informó que la Unidad Militar de Emergencias (UME) intervino con 40 efectivos y alrededor de 15 vehículos con el fin de reforzar las labores de rescate y apoyo sanitario en Adamuz. Las operaciones de emergencia han requerido la constante coordinación entre diferentes cuerpos especializados y recursos técnicos, debido a la complejidad de las tareas en el escenario ferroviario.

Por la suspensión de las comunicaciones ferroviarias entre Madrid y Andalucía, Renfe implementó un sistema de cambios y anulaciones gratuitas en todos los servicios afectados desde el domingo y durante el lunes, según reportó también Europa Press. Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, declaró tras llegar a Adamuz que “sigue siendo difícil conocer la dimensión total de lo ocurrido” y aseguró que los equipos de la operadora continúan colaborando con los servicios de emergencia en las investigaciones y tareas posteriores al accidente.

Para las familias de las personas involucradas, Adif puso a disposición el teléfono 900 10 10 20 como canal de información y apoyo, según informaciones recogidas por Europa Press. El siniestro se produce en una de las rutas de alta movilidad entre el sur y el centro del país, lo que complicó el traslado de numerosos pasajeros afectados y la coordinación de emergencias en un punto crítico de la red ferroviaria. Los especialistas en infraestructuras y vehículos trabajan en esclarecer las causas que desencadenaron el primer descarrilamiento y su impacto en el tránsito ferroviario de la zona, mientras continúa la intervención de los servicios de rescate.