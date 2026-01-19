Podemos sigue "con preocupación" el accidente en Adamuz: "Todos nuestros pensamientos con los pasajeros"

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, insistió en la necesidad de priorizar el acompañamiento a las personas heridas y a las familias de quienes murieron en el accidente ferroviario en Adamuz, provincia de Córdoba, donde el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad causó 21 muertes. Según informó Europa Press, Belarra resaltó en su mensaje publicado en la red social X que “todos nuestros pensamientos están con los pasajeros y el agradecimiento más profundo a los servicios de emergencia".

El medio Europa Press detalló que desde la dirección de Podemos se mantuvo constantemente la atención sobre la evolución de los hechos, con muestras de solidaridad dirigidas tanto a las víctimas como a sus allegados. Según la información publicada, Belarra subrayó que el respaldo inmediato a los afectados forma parte fundamental de la respuesta ante la tragedia, señalando la importancia de que las autoridades y organismos implicados se enfoquen en atender de forma integral a las personas lesionadas y a quienes han perdido a familiares.

Por otra parte, la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, se manifestó en términos similares a través de sus redes. Montero señaló, según reportó Europa Press, que es fundamental garantizar apoyo tanto a las víctimas como a las familias de los fallecidos, al tiempo que reiteró su reconocimiento a la labor de los equipos de emergencia, quienes trabajaron en el lugar del siniestro. “Seguimos con preocupación el accidente de tren en Córdoba. Ahora lo esencial es el apoyo para las personas afectadas y a las familiares de las personas fallecidas. Gracias a los servicios de emergencias por estar en primera línea”, expresó Montero, de acuerdo con lo consignado por Europa Press.

Europa Press informó que tanto Belarra como Montero resaltaron el papel desempeñado por los servicios de rescate, cuyo trabajo permitió gestionar la situación en el lugar del accidente y ofrecer atención inmediata a las víctimas. Desde la formación, la prioridad fue reconocer y agradecer los esfuerzos llevados a cabo en los momentos posteriores al descarrilamiento, además de poner en primer plano la necesidad de una respuesta institucional coordinada y sensible a la gravedad de la emergencia.

A través de las declaraciones difundidas por Europa Press, la posición de Podemos se mantuvo en la línea de la empatía y el apoyo activo a las personas impactadas por el accidente. Las representantes aseguraron que se mantiene la atención sobre las investigaciones y la situación de la infraestructura ferroviaria, haciendo hincapié en la urgencia de medidas que fortalezcan la protección de los usuarios y la respuesta ante siniestros de este tipo.

En sus mensajes, las dirigentes insistieron en que los recursos y la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia resultan determinantes en circunstancias como la vivida en Adamuz, cuya magnitud exige colaboración entre todas las instancias implicadas. Europa Press recogió que la dirigencia del partido se mostró pendiente del proceso de recuperación de los heridos y atenta a cualquier evolución en el número de víctimas, así como a las indagaciones sobre las causas del hecho.

Por su parte, desde el entorno de Podemos se recalcó el compromiso de apoyar las iniciativas que contribuyan tanto a la reparación del daño causado a las familias como al fortalecimiento de la seguridad ferroviaria. La formación reiteró, según publicó Europa Press, la importancia de no escatimar recursos para atender a quienes resultaron afectados y continuar el acompañamiento en las fases posteriores a la emergencia.

Finalmente, Europa Press subrayó que las manifestaciones de la dirigencia de Podemos se suman a una serie de muestras de solidaridad provenientes de distintos actores institucionales y políticos, quienes coincidieron en expresar condolencias a los familiares de las víctimas e instaron a prestar atención a la situación de todos los implicados en el accidente de Adamuz.