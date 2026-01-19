Plataforma mexicana rechaza reformas sobre matrimonio igualitario y adopción en Chihuahua

Ciudad de México, 19 ene (EFE).- La plataforma conservadora mexicana Actívate rechazó este lunes las reformas en curso en el Congreso del estado norteño de Chihuahua, que impulsan el matrimonio entre parejas del mismo sexo, entre otros derechos familiares, como la adopción.

Las reformas que se discuten en el Congreso de Chihuahua buscan armonizar el Código Civil local con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, desde 2015, declaró inconstitucional la exclusión de estos derechos para las parejas homosexuales.

En un comunicado, la plataforma acusó que dichas reformas son un "ataque a la familia" y llamó a los legisladores a votar en contra de las modificaciones que "abren la puerta no solo al matrimonio igualitario, sino también a la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo".

"Ante la aprobación en comisiones de dos iniciativas para legalizar el matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo en Chihuahua, la plataforma digital Activate.org.mx junto con sociedad civil organizada, presentó una campaña de firmas ciudadanas en contra de este ataque a la institución de la familia y que vulneran los derechos de niñas y niños", señala la nota.

Las reformas en cuestión tienen como objetivo reconocer el matrimonio igualitario y armonizar la adopción con el principio de no discriminación, en el Código Civil de Chihuahua, en línea con la jurisprudencia del Supremo.

Hasta ahora, el Congreso de Chihuahua no ha fijado una fecha para la discusión en el pleno de dichas iniciativas, que en días pasados avanzaron en comisiones legislativas.

Chihuahua es uno de los pocos estados del país, -junto con Guanajuato y Aguascalientes-, que siguen sin armonizar sus leyes con el marco jurídico constitucional sobre el matrimonio igualitario y la adopción en familias homoparentales.

Aunque desde 2015 el Ejecutivo de Chihuahua permite los matrimonios igualitarios con base en resoluciones judiciales, el Congreso estatal aún no ha reformado la ley para reconocerlos explícitamente.

En 2015, la Suprema Corte estableció que es inconstitucional excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio y de otros derechos familiares, al considerar que dicha restricción vulnera el principio de igualdad y no discriminación previsto en la Constitución. EFE