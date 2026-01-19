Agencias

Otro diputado conservador británico se pasa al populista Reform UK de Farage

Guardar

Londres, 19 ene (EFE).- Otro diputado conservador británico, Andrew Rosindell, ha comunicado su decisión de abandonar su partido y pasarse al populista de derechas Reform UK de Nigel Farage, días después de que su colega Robert Jenrick hiciera lo mismo.

Rosindell, hasta ahora diputado por la circunscripción inglesa de Romford y que trabajaba en asuntos de política exterior dentro del Partido Conservador, dijo que habló anoche con el líder de Reform UK antes de aceptar unirse a su formación.

Farage, cuyo partido va a la cabeza de las encuestas sobre intención de voto, calificó al político como un "gran patriota" y resaltó que "será una gran incorporación a nuestro equipo".

Al comunicar anoche su decisión, el diputado dijo que los 'tories' están "atados a los errores" del pasado y no se muestran dispuestos a asumir una "responsabilidad significativa" por las malas decisiones.

La decisión de Rosindell se produce después de que Robert Jenrick -hasta la semana pasada portavoz conservador de Justicia- decidiera unirse al partido de Farage horas después de que la líder 'tory', Kemi Badenoch, lo destituyera del llamado "gabinete en la sombra" porque tenía información de que quería abandonar el partido.

Rosindell, de 59 años, escribió en su portal de X que "las opiniones y preocupaciones de los electores como el mío en Romford han sido ignoradas sistemáticamente durante demasiado tiempo".

"Nuestro país ha sufrido una generación de declive controlado. Ahora se requieren medidas radicales para revertir las decisiones perjudiciales del pasado y forjar un nuevo rumbo para el Reino Unido", añadió.

La salida de Jenrick supuso un golpe para los 'tories', ya que era un 'peso pesado' dentro del partido al haber estado cerca de liderarlo en 2024 pero fue vencido por Badenoch en una votación interna.

Además de Jenrick, hace unos días Reform UK anunció el paso a sus filas de otro prominente conservador, Nadhim Zahawi, que fue ministro de Economía en el Gobierno de Boris Johnson. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mario Draghi es galardonado con el Premio Carlomagno europeo

El prestigioso reconocimiento otorgado en Aquisgrán destaca la trayectoria del economista italiano, impulsor de estrategias clave para el fortalecimiento de la zona euro, la consolidación monetaria y la propuesta de reformas esenciales para el futuro europeo

Mario Draghi es galardonado con

La Verde busca reivindicarse en un amistoso ante Panamá en el sur de Bolivia

Infobae

Kiev recupera la calefacción tras varios días de cortes por bombardeos rusos

Las autoridades ucranianas se esfuerzan por estabilizar el suministro en medio de una ola de frío extremo y daños a la red energética, mientras miles de residentes siguen sin servicios esenciales tras recientes ataques y el temor a nuevos bombardeos aumenta

Kiev recupera la calefacción tras

Líder kurdosirio confirma acuerdo con Damasco y repliegue para evitar un conflicto mayor

Infobae

Hansi Flick, sobre Dro: "Hay gente en su entorno que quizás les incita"

El técnico alemán evitó pronunciarse sobre el futuro de Dro Fernández y Marc-André Ter Stegen, respaldando el proceso de los juveniles y subrayando que las decisiones personales dependen de sus entornos y del rendimiento mostrado en cada entrenamiento

Hansi Flick, sobre Dro: "Hay