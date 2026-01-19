Agencias

Noroeste de Florida registra nevadas poco frecuentes por las bajas temperaturas

Washington, 18 ene (EFE).- Una nevada poco frecuente se registró este domingo en zonas del noroeste de Florida, mientras las bajas temperaturas continuarán afectando a la región al inicio de la semana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y recogieron medios locales.

Un sistema de tormentas dejó acumulaciones de hasta cinco centímetros de nieve en áreas del sur de Alabama y del noroeste de Florida, incluida Pensacola. El fenómeno se produjo tras la entrada de aire frío detrás de un frente frío, que permitió que las precipitaciones se presentaran en forma de nieve, de acuerdo con el NWS.

El Departamento de Transporte de Florida indicó que se observaron acumulaciones ligeras de nieve en áreas adyacentes a la autopista interestatal I-10, principalmente en el condado de Walton.

Medios locales reportaron nevadas en localidades como DeFuniak Springs y Ponce de Leon, mientras que en otros puntos se registraron lluvias.

El NWS emitió un Aviso de Clima Invernal para los condados de Washington, Holmes y Jackson, vigente hasta la mañana del domingo, debido a las bajas temperaturas y la posibilidad de condiciones resbaladizas.

Este episodio se produce casi un año después de la nevada registrada en enero de 2025, cuando algunas zonas del estado recibieron hasta 20 centímetros de nieve, en lo que fue el evento de este tipo más significativo en varias localidades desde finales del siglo XIX.

Las autoridades meteorológicas señalaron que las temperaturas frías podrían mantenerse en el norte de Florida durante los próximos días, sin que se prevean nuevas acumulaciones relevantes. EFE

