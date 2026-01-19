Agencias

Mueren trece estudiantes en un accidente de minibus escolar en Sudáfrica

Al menos treces estudiantes han muerto este lunes en un accidente de tráfico cerca de la ciudad de Vanderbijlpark, unos 70 kilómetros al sur de Johanesburgo, cuando el minibús escolar en el que viajaban ha colisionado con un camión.

En un comunicado, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha calificado de "tragedia" el suceso y expresado sus condolencias a las familias, profesores, compañeros de clase y amigos de las víctimas.

"Nuestros hijos son el bien más preciado de la nación y debemos hacer todo lo posible, desde respetar las normas de tráfico hasta garantizar la calidad de los proveedores de servicios designados para transportar a los escolares, para proteger a los estudiantes", ha señalado.

Las autoridades nacionales y provinciales proporcionarán a las familias y a las escuelas el apoyo psicosocial necesario, ha recalcado el mandatario sudafricano en su mensaje.

El accidente tuvo lugar cuando el minibús en el que viajaban los estudiantes se estrelló con un camión cuando realizaba una maniobra de adelantamiento, ha informado el medio sudafricano IOL.

El primer ministro de la provincia de Gauteng, Panyaza Lesufi, ha expresado su consternación con la tragedia asegurando que "la situación es insoportable". "El equipo de investigación acaba de informarme, pero aún hay un par de cosas que necesitamos saber. Está claro que el vehículo intentaba adelantar a varios coches y, por desgracia, se topó con el camión", ha explicado.

Según informan medios locales, la Policía ha abierto una investigación contra los dos conductores involucrados en el accidente de tráfico por un posible delito de homicidio, si bien no se ha procedido a la detención de ninguno.

