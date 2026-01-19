Agencias

México se ofrece a apoyar a Guatemala en medio de oleada de violencia por las pandillas

Ciudad de México, 19 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que buscará a su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, para saber si requiere “algún apoyo” tras haber declarado estado de sitio durante 30 días en todo el país por una oleada de violencia por parte de las pandillas con ataques a las fuerzas de seguridad y motines en las cárceles.

“Vamos a buscar al presidente Arévalo a ver si requiere algún apoyo de algún tipo”, expuso la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum apuntó que todo será con “respeto” a la soberanía de Guatemala “y todo lo que se requiera, pero para poder saber si requiere alguna situación especial en nuestra frontera”.

