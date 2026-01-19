Merz: Los riesgos que ve Trump en Groenlandia no son tales si EE.UU. ha reducido presencia

Berlín, 19 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, recordó este lunes a EE. UU., que ha reducido su presencia militar en Groenlandia a menos de 200 soldados frente a los 30.000 que tenía en su momento, por lo que la propia evaluación de riesgos del presidente de EE. UU., Donald Trump, que dice querer controlar la isla ártica por la supuesta amenaza de China y Rusia, quizás "no sea tan dramática".

"Me tomo en serio la evaluación de la situación de seguridad de Groenlandia a largo plazo. En este contexto también hay que saber que EE. UU. llegó a tener más de 30.000 soldados estacionados en Groenlandia. Actualmente son menos de 200, así que evidentemente el propio análisis de amenazas de EE. UU. no es tan dramático como se presenta en este momento, lo que no significa que no pueda volver a empeorar", señaló en una rueda de prensa. EFE

