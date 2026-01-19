Agencias

Merz: Los riesgos que ve Trump en Groenlandia no son tales si EE.UU. ha reducido presencia

Guardar

Berlín, 19 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, recordó este lunes a EE. UU., que ha reducido su presencia militar en Groenlandia a menos de 200 soldados frente a los 30.000 que tenía en su momento, por lo que la propia evaluación de riesgos del presidente de EE. UU., Donald Trump, que dice querer controlar la isla ártica por la supuesta amenaza de China y Rusia, quizás "no sea tan dramática".

"Me tomo en serio la evaluación de la situación de seguridad de Groenlandia a largo plazo. En este contexto también hay que saber que EE. UU. llegó a tener más de 30.000 soldados estacionados en Groenlandia. Actualmente son menos de 200, así que evidentemente el propio análisis de amenazas de EE. UU. no es tan dramático como se presenta en este momento, lo que no significa que no pueda volver a empeorar", señaló en una rueda de prensa. EFE

(vídeo) (foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Depardieu y el fotógrafo al que presuntamente agredió en 2024 llegan a un acuerdo

Infobae

Costa dice que acuerdo UE-Mercosur va contra el uso del comercio como "arma geopolítica"

Infobae

Israel repudia el anuncio de la comisión administrativa palestina para Gaza y pide explicaciones a EEUU

El gobierno israelí exige a Washington detalles tras enterarse sin previo aviso de un plan ideado por el equipo de Trump para gestionar Gaza, iniciativa que busca apartar a Hamás y establecer una administración bajo criterios técnicos

Israel repudia el anuncio de

Revolut anuncia su intención de entrar en Perú y 'ficha' a Julien Labrot para liderar operaciones locales

Revolut anuncia su intención de

La comisión de investigación del Parlamento mantiene la citación del presidente de Acciona pese al rechazo de la empresa

La comisión de investigación del