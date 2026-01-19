Melbourne supera a Arnaldi y se sitúa por octava vez en segunda ronda

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El ruso Andrey Rublev se impuso al italiano Matteo Arnaldi por la vía rápida (6-4, 6-2 y 6-3) y alcanzó la segunda ronda del Abierto de Australia por octava vez en su carrera y se enfrentará al portugués JAime Faria, procedente de la fase previa.

El moscovita sacó adelante el quinto duelo con el transalpino, el segundo en un Grand Slam, que ganó en la tercera ronda de Roland Garros.

Rublev, que llegó a ser el número cinco del mundo, tiene su tope en un torneo de este nivel en los cuartos de final, tres de ellas en Australia, la más reciente en el 2024, superado por el italiano Jannik Sinner.

El pupilo del español Fernando Vicente y su compatriota Marat Safin, que ganó este torneo en el 2005, tardó una hora y 54 minutos en cerrar su estreno en Melbourne. EFE