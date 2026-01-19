Martes 20 de enero de 2026 (20.30 GMT)

Madrid, 19 ene (EFE).-

Davos (Suiza).- El mandatario francés, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intervienen este martes en el Foro de Davos, después de la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a ocho países europeos -entre ellos Francia- que participaron en maniobras militares en Groenlandia.

(Foto) (Vídeo)

Davos (Suiza).- La directora general del FMI, Kristalina Georgieva, interviene en el Foro de Davos.

(Foto) (Vídeo)

Davos (Suiza).- El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, que ha defendido los aranceles a los ocho países europeos con tropas en Groenlandia para "evitar una emergencia nacional", participa en el Foro de Davos.

(Foto) (Vídeo)

Davos (Suiza).- El primer vicepresidente de China, He Lifeng, dirige una alocución a los participantes del Foro Económico Mundial.

(Foto) (Vídeo)

Davos (Suiza).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronuncia un discurso en el Foro de Davos, en su primera intervención en el evento.

(Foto) (Vídeo)

Davos (Suiza).- Los presidentes de Panamá, José Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, y la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, participan en un debate en el Foro Económico Mundial de Davos dedicado al tema ¨"Reconstruyendo la Confianza en Latinoamérica".

(Foto) (Vídeo)

Davos (Suiza).- El consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, interviene en el Foro Económico de Davos.

(Foto) (Vídeo)

Estrasburgo.- Los agricultores europeos están convocados hoy a una protesta ante el Parlamento Europeo, organizada por el principal sindicato agrícola francés, la FNSEA, y apoyada por la organización europea Copa-Cogeca, contra el tratado de libre comercio entre la UE y Mercosur, asís como los cambios en los presupuestos agrícolas en el próximo programa presupuestario europeo y en demanda de mayor simplificación regulatoria.

(Foto) (Vídeo)

Jerusalén.- La prestigiosa ONG israelí B'Tselem publica una actualización de su informe 'Bienvenidos al infierno' (difundido originalmente en 2024) sobre la situación de los prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

(Foto)(Vídeo)

París.- Líder ultraderechista francesa Marine Le Pen testifica en el juicio en apelación contra ella por la financiación irregular de su partido con fondos del Parlamento Europeo por la que fue condenada en primera instancia a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, y cinco de inhabilitación, lo que pone en jaque sus opciones de presentarse por cuarta vez a las presidenciales de 2027.

(Foto) (Vídeo)

París.- La semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027 arranca este martes con las propuestas de Louis Vuitton.

(Foto) (Vídeo)

Le Bourget (Francia).- Este miércoles se cumplen cincuenta años del primer vuelo comercial del Concorde, un avión supersónico que alcanzaba una velocidad de 2.180 kilómetros por hora y que inició su actividad en 1976, fruto de una alianza entre Francia y el Reino Unido.

(Foto) (Vídeo)

Berlín.- La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, anuncia las películas a competición y ofrece una visión del programa completo de la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, que arranca el 12 de febrero.

(Foto) (Vídeo)

Londres.- Alfombra roja de la película Shelter. Se espera al actor Jason Statham y al director Bodhi Rae Breathnach.

(Vídeo)

Ginebra.- El director de cine hispano-cubano David Bim presenta su ópera prima "Al Oeste, en Zapata" (2025) en el festival internacional de cine independiente Black Movie, en Ginebra, y charla con EFE sobre la realidad social y política cubana, que el español vive en primera persona desde hace 15 años.

(Foto) (Vídeo)

Londres.- El galardonado director, productor y guionista estadounidense Ryan Murphy ('American Horror Story') presenta 'The Beauty' ('La Belleza'), su nueva serie, donde retrata las obsesiones estéticas de la sociedad actual de una manera "provocativa", según describen dos de sus protagonistas, Evan Peters y Rebecca Hall, en una entrevista con EFE en Londres antes de su estreno.

(Vídeo)

Hanói.- Los alrededor de 1.600 delegados del Partido Comunista de Vietnam comienzan sus deliberaciones a puerta cerrada para elegir a sus próximos líderes en el marco del quinquenal Congreso Nacional de la formación gobernante, tras una sesión preparatoria el lunes.

(foto)(vídeo)

Taipéi.- Bosques, plantaciones de té, arquitectura colonial y vida rural marcan el día a día de Chiayi, una región del sur de Taiwán que busca atraer nuevos visitantes ofreciendo una experiencia “más auténtica” que la de otros polos turísticos de la isla.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Bogotá acoge un foro sobre la crisis humanitaria de la región colombiana del Catatumbo, en el que participan representantes de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Gobierno y otras autoridades.

(Foto) (Vídeo)

Quito.- Alrededor de 300 indígenas de distintas nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana llegan al Ministerio de Educación de Ecuador, en la capital Quito, para presentar sus propuestas de educación comunitaria (PEC), trabajadas durante los últimos cinco años. Ministerio de Educación

(Foto) (Vídeo)

Lima.- La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor central sindical del país, realiza una manifestación contra la reestructuración de la petrolera estatal Petroperú ordenada por el Gobierno, lo que califican como una "privatización encubierta".

(Foto) (Vídeo)

Santiago.- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, presenta a los miembros de su próximo Gobierno a mes y medio de tomar posesión.

(Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- El 20 de enero, en la apertura de la 'Fan fest' del Carnaval de Río de Janeiro en la playa de Copacabana, una percusión típica de las escuelas de samba integrada por más de 1.200 músicos, busca convertirse en la mayor del mundo.

(Foto) (Vídeo)

epp/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.