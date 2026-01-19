Marriott International estrena el hotel boutique Santa Lucía Jungle Hacienda en Costa Rica

La cadena hotelera Marriott International, a través de su marca Marriott Bonvoy, ha estrenado el año con la apertura de un nuevo hotel boutique, el Santa Lucía Jungle Hacienda, en las inmediaciones del Parque Nacional Carara, situado en Costa Rica.

Ubicado en Tárcoles a una hora de San José, el establecimeinto cuenta con 87 habitaciones rodeadas de paisajes de selva y montaña que combinan la herencia colonial con el confort y la biodiversidad del país.

El hotel dispone de un restaurante especializado en cocina costarricense elevada (Casa del Río), un segundo que ofrece una experiencia grill al aire libre en la selva (Bamboo Grill), y una cantina costarricense (La Cantina).

Entre los servicios y experiencias que ofrece a sus huéspedes, el hotel cuenta con un spa inspirado en la naturaleza, piscina al aire libre, gimnasio y estaciones de carga para vehículos eléctricos y un club destinado a los más pequeños (Kids Club).

Asimismo, Santa Lucía Jungle Hacienda ofrece la posibilidad de pedir información a un guía naturalista del hotel, así como disfrutar de actividades como senderismo, avistamiento de aves, tours guiados por el Parque Nacional Carara, visitas a la Cascada Bijagual y experiencias gastronómicas inmersivas, entre otras.