Lunes, 19 de enero de 2026 (08.00 GMT)

Redacción Internacional.- Las muestras de solidaridad por el accidente ferroviario de ayer domingo en la localidad cordobesa de Aramuz, que ha provocado por el momento 39 muertos, se han sucedido por toda Europa, entre ellas las de las instituciones de la UE y de la primera ministra italiana, Georgia Meloni.

Davos (Suiza).- El Foro de Davos, organizado por el Foro Económico Mundial, reúne desde este lunes a líderes del ámbito público y privado, junto con representantes de la sociedad civil, con la idea de avanzar en soluciones compartidas ante los principales desafíos globales, pero gran parte de la atención la centrará el presidente de EE.UU, Donald Trump, ante la tensión entre Washington y Europa por el empeño de este en anexionarse Groenlandia.

Caracas.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comienza su tercera semana al mando de Venezuela, mientras familiares de presos políticos continúan exigiendo la liberación de todos los reclusos y la oposición busca hacer oír sus denuncias en esta nueva etapa del chavismo.

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

Ciudad de Guatemala.- Guatemala amanece en estado de sitio después de la ola de violencia que sacudió el país este fin de semana con motines en las cárceles y ataques contra las fuerzas de seguridad, que pone en evidencia el pulso de poder entre las pandillas y el Gobierno.

Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) celebran una reunión en Bruselas en la que elegirán al sustituto del español Luis de Guindos en la vicepresidencia del Banco Central Europeo.

Bruselas.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta este lunes una actualización de sus perspectivas macroeconómicas mundiales, tras la estimación de crecimiento del 3,1 % para la economía global para 2026 que este organismo publicó el pasado julio, y en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica creciente.

Londres.- Comienza el juicio del príncipe Enrique de Inglaterra, Elton John, Elizabeth Hurley y otras personalidades contra el diario Daily Mail por delitos de violación de su intimidad.

Seúl.- Corea del Sur e Italia acordaron este lunes reforzar la cooperación en semiconductores e inteligencia artificial (IA) tras la cumbre celebrada en Seúl entre el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el marco de la visita oficial de tres días de la mandataria europea al país asiático.

Penco (Chile).- Unidades de bomberos, voluntarios de protección civil y vecinos siguen luchando este lunes, en medio del intenso calor y el fuerte viento, para controlar el fuego en las regiones centrales chilenas de Ñuble y el Biobio, víctimas de incendios forestales que han causado ya la muerte de cerca de una veintena de personas.

Tokio.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ofrece una rueda de prensa en la que anunciará previsiblemente su decisión de disolver el Parlamento el 23 de enero para convocar elecciones anticipadas.

Pekín.- El número de habitantes de China, el segundo país más poblado del mundo tras India, se redujo en unos 3,39 millones en 2025 ante un récord negativo de natalidad y el envejecimiento de la población pese a las medidas para incentivar nacimientos tras la erradicación de la política del hijo único, según datos publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Hanói.- El Partido Comunista de Vietnam celebra un congreso durante toda la semana, un evento que tiene lugar cada cinco años, con la mirada puesta en la posible designación del presidente de la formación en el poder, To Lam, también como dirigente de la nación, al estilo de China.

Pekín.- El Producto Interior Bruto (PIB) de China subió un 5 % en 2025, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, repitiendo así la tasa del año anterior y cumpliendo con el objetivo oficial de crecimiento de "en torno a un 5 %".

Karachi (Pakistán).- Los rescatistas elevaron este lunes a 14 el número de muertos en el incendio de un centro comercial en la ciudad paquistaní de Karachi, que se inició en la noche del pasado sábado, mientras que 33 personas permanecen desaparecidas.

Ciudad de México.- El historiador cubano Rafael Rojas, habla con EFE sobre la situación de Cuba y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de año y cómo esto modifica el papel de México como proveedor de petróleo a la isla.

Atenas.- La princesa Irene de Grecia será enterrada este lunes en el cementerio de Tatoi de Atenas tras el funeral que se celebrará en la Catedral Metropolitana al que asistirán la familia real española y otros representantes de monarquías europeas.

Mongolia Interior.- La cápsula de retorno de la nave espacial china Shenzhou-20 aterrizó con éxito este lunes en el centro de aterrizaje de Dongfeng, en la región de Mongolia Interior (norte), tras llevar 270 días en órbita y regresar en estado no tripulado, informó la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas (AEMT).

París.- La Asamblea Nacional y el Senado franceses celebran sendos debates sobre la situación en Venezuela.

Berlín.- El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, visita Berlín.

Frankfurt (Alemania).- Se toca la campana tras la admisión del TKMS AG al índice MDAX.

Rostov of Don (Rusia).- Militares rusos celebran la Epifanía ortodoxa.

Cairo.- El jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza visita Egipto.

Berlín.- Se celebra un encuentro del Comité Ejecutivo del partido alemán CDU.

Skopje.- Cristianos ortodoxos celebran la Epifanía en Macedonia del Norte.

San Juan.- El veterano actor y director puertorriqueño Jacobo Morales, que protagonizó el cortometraje 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny, afirma a EFE que aceptó esa interpretación porque coincide con el cantante en anteponer la confraternidad, "el compromiso social y el humanismo" en el arte al dogma estrictamente ideológico.

Moscú.- Rusia reestrena cien años después la película 'El acorazado Potemkin' de Serguéi Eisenstein, una de las cumbres del arte cinematográfico y de la propaganda soviética, que sigue cautivando a los espectadores pese a ser una película muda y en blanco y negro.

