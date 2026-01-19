Los talibán flagelan en público a dos hombres y una mujer en Afganistán por "mantener relaciones ilícitas"

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 han flagelado este lunes en público a dos hombres y una mujer tras ser condenados por "mantener relaciones ilícitas", en medio del endurecimiento de los castigos por violaciones del rigorista código moral de los fundamentalistas.

El Tribunal Supremo afgano ha indicado en un comunicado que estas personas han sido azotadas en las localidades de Juaja Musa y Qaramqol, situadas en la provincia de Faryab (norte), antes de afirmar que recibieron entre 30 y 39 latigazos.

Además, ha especificado que dos de ellas han sido condenadas a penas de tres años de cárcel, al tiempo que ha destacado que los castigos han sido infligidos tras el visto bueno de los tribunales y en presencia de funcionarios y residentes locales.

Las autoridades han incrementado la imposición de este tipo de castigos, impuestos a cerca de 40 personas en la primera semana del año, según datos oficiales. Los castigados fueron principalmente sentenciados por venta de alcohol, robo, adulterio y por mantener relaciones homosexuales.

El grupo fundamentalista ha hecho oídos sordos a los llamamientos internacionales contra este tipo de castigos, así como contra la imposición de la pena de muerte por diversos delitos, en medio del endurecimiento del código legal afgano desde su toma del poder hace más de cuatro años.