Agencias

Los países bálticos envían sus condolencias a España tras accidente ferroviario

Guardar

Berlín, 19 ene (EFE).- Estonia, Letonia y Lituania expresaron este lunes su conmoción por el accidente ferroviario registrado este domingo en el sur de España que ha causado al menos 39 muertos y enviaron sus condolencias al pueblo español y, en particular, a los afectados por la tragedia.

"Estoy profundamente entristecido por el trágico accidente ferroviario ocurrido cerca de Córdoba, España. Mis pensamientos están con las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en este doloroso suceso. Extiendo mi más sincero pésame y deseo fortaleza y una pronta recuperación a todos los heridos", escribió el presidente estonio, Alar Karis, en un mensaje en X.

En la misma línea se expresó el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, al referirse a la "muy triste noticia" del accidente ferroviario en España, que se ha cobrado tantas vidas.

"Transmito mi más sincero pésame a las familias y amigos de las víctimas de esta tragedia. Deseo una pronta y completa recuperación a todos los heridos".

El ministro lituano de Exteriores, Kęstutis Budrys, por su parte, lamentó las "terribles noticias" desde España.

"Lituania expresa su más sincero pésame al pueblo español tras el trágico accidente ferroviario. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias, y deseamos una rápida recuperación a todos los heridos", escribió. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Ejército de Israel lanza una "operación antiterrorista extensa" en Hebrón, Cisjordania

Las fuerzas israelíes han iniciado un despliegue militar en una ciudad clave de Cisjordania, enfocándose en la desarticulación de grupos armados, incremento de presencia de seguridad y bloqueos, mientras la respuesta oficial palestina aún no se ha producido

El Ejército de Israel lanza

ChatGPT incluirá anuncios relacionados con las conversaciones de los usuarios

Usuarios con cuentas gratuitas y suscritos al plan ChatGPT Go en Estados Unidos verán pronto publicidad vinculada a las temáticas conversadas, según OpenAI, que asegura transparencia, privacidad y control sobre qué datos personales pueden emplearse y cómo gestionarlos

ChatGPT incluirá anuncios relacionados con

Desaparecidas tres personas tras una avalancha en una montaña en el centro de Marruecos

Equipos de emergencia rastrean el monte Tubkal tras registrarse un deslizamiento el domingo, donde se perdió contacto con un guía y dos visitantes. Autoridades enfrentan obstáculos por el clima mientras continúan los esfuerzos de localización en Al Hauz

Infobae

El Senado convoca un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente de Córdoba

A las 12.00 horas, la Cámara Alta muestra solidaridad con los afectados, tras la tragedia que ha dejado 39 fallecidos y 152 heridos, mientras las actividades institucionales de este lunes quedan suspendidas como señal de duelo

El Senado convoca un minuto

Los maquinistas piden prudencia para no eclipsar las investigaciones del accidente en Adamuz

El sindicato Semaf solicita máxima cautela mientras continúan las pesquisas sobre el incidente ocurrido en Adamuz y recalca que, por ahora, toda prioridad debe centrarse en prestar asistencia adecuada a los damnificados según un comunicado oficial

Los maquinistas piden prudencia para