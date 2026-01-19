Los países bálticos envían sus condolencias a España tras accidente ferroviario

Berlín, 19 ene (EFE).- Estonia, Letonia y Lituania expresaron este lunes su conmoción por el accidente ferroviario registrado este domingo en el sur de España que ha causado al menos 39 muertos y enviaron sus condolencias al pueblo español y, en particular, a los afectados por la tragedia.

"Estoy profundamente entristecido por el trágico accidente ferroviario ocurrido cerca de Córdoba, España. Mis pensamientos están con las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en este doloroso suceso. Extiendo mi más sincero pésame y deseo fortaleza y una pronta recuperación a todos los heridos", escribió el presidente estonio, Alar Karis, en un mensaje en X.

En la misma línea se expresó el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, al referirse a la "muy triste noticia" del accidente ferroviario en España, que se ha cobrado tantas vidas.

"Transmito mi más sincero pésame a las familias y amigos de las víctimas de esta tragedia. Deseo una pronta y completa recuperación a todos los heridos".

El ministro lituano de Exteriores, Kęstutis Budrys, por su parte, lamentó las "terribles noticias" desde España.

"Lituania expresa su más sincero pésame al pueblo español tras el trágico accidente ferroviario. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias, y deseamos una rápida recuperación a todos los heridos", escribió. EFE