Los dos militares noruegos enviados a Groenlandia abandonarán la isla esta semana

Copenhague, 19 ene (EFE).- Los dos oficiales del Ejército noruego enviados hace unos días al territorio autónomo de Groenlandia regresarán esta semana a su país tras finalizar su misión exploratoria, informaron este lunes las autoridades de este país nórdico.

"Regresarán esta semana a casa según el plan. El objetivo era participar en un trabajo inicial para determinar las posibilidades para una colaboración posterior con los aliados con el propósito de reforzar la seguridad en el Ártico", dijo a la televisión pública 'NRK' Stine Barclay Gaasland, portavoz del Ejército noruego.

Un equipo de quince soldados alemanes abandonó la víspera esa isla ártica, después de su llegada el pasado viernes para una misión de exploración, que llevaron a cabo según lo previsto, confirmaron las Fuerzas Armadas germanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el sábado pasado con aranceles a los ocho países europeos que habían anunciado el envío de militares a Groenlandia.

Los países afectados son Alemania, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido, aparte de la propia Dinamarca.

Esas naciones habían justificado el desplazamiento de soldados por la necesidad de reforzar la defensa del Ártico, que según Trump había sido descuidada en los últimos años.

Trump quiere apropiarse Groenlandia apelando a supuestos motivos de seguridad nacional.

"Es perturbador que el presidente haga esas declaraciones con motivo de que una serie de aliados europeos hayan asumido la tarea que él decía que se había descuidado. Eso es lo que hace problemático y paradójico", dijo la víspera el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

Los países afectados han expresado su "plena solidaridad" con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia y señalaron que la operación militar "no supone ningún desafío para nadie", después de que Trump amenazara con imponerles aranceles.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció la víspera que convocará a los Estados miembros a una reunión extraordinaria "en los próximos días", después de que los embajadores europeos mantuvieran un encuentro de urgencia.

Trump quiere imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado militares a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington. EFE