Líder kurdosirio confirma acuerdo con Damasco y repliegue para evitar un conflicto mayor

Beirut, 19 ene (EFE).- El comandante de la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), Mazlum Abdi, confirmó la consecución de un acuerdo con el Gobierno central por el que aceptan retirarse de dos provincias nororientales para evitar un conflicto mayor, después de dos semanas de enfrentamientos.

El líder confirmó el pacto anunciado el domingo por el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y explicó que sus tropas accedieron a moverse de la regiones de Al Raqa (noreste) y Deir al Zur (este) hacia la vecina Al Hasaka, su bastión principal, dijo en declaraciones al canal kurdo Ronahi TV.

Según el vídeo, emitido por primera vez anoche y difundido este lunes, la decisión pretende impedir que la violencia registrada desde el pasado 6 de enero en parte de la provincia de Alepo (noroeste), y que este fin de semana se extendió a otros territorios en sus manos, desemboque en una guerra civil.

Pese a ello, aseguró que las FSD continuarán velando por el mantenimiento de los logros obtenidos por su comunidad.

Estas son las primeras declaraciones oficiales de los kurdosirios después de que Al Sharaa anunciara el acuerdo, que estipula un alto el fuego total, la integración de los miembros de la alianza armada en las fuerzas de seguridad estatales y el traspaso de responsabilidades a las instituciones centrales.

Las partes ya habían alcanzado un acuerdo marco en marzo de 2025 para encontrar una solución al estatus de las zonas en manos de las FSD, bajo una autoproclamada administración autónoma desde el mandato del anterior régimen de Bachar al Asad, derrocado hace un año.

Sin embargo, la implementación de aquel entendimiento nunca avanzó, pese a la intervención de Francia y Estados Unidos. EFE