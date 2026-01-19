Lecornu desvela hoy cómo aprobará las cuentas de 2026 sin un voto parlamentario

París, 19 ene (EFE).- El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunciará en la tarde de este lunes, tras un Consejo de Ministros extraordinario, la manera legal en la que aprobará los Presupuestos de 2026, después de haber desistido de hacerlo con un voto parlamentario.

Lecornu comparecerá ante la prensa para explicar si opta por aprobar los Presupuestos de 2026 con recurso a los decretos o por el artículo de la Constitución 49.3, que evita un voto parlamentario, pero que en 2024 provocó una moción de censura por la que cayó el Gobierno de Michel Barnier.

Cualquiera de los dos instrumentos expondrá al Gobierno a una nueva moción de censura, que podría prosperar si los socialistas la apoyan, algo que, de momento, descartan.

La formación progresista se ha mostrado satisfecha de las concesiones anunciadas el viernes por el propio Lecornu, entre ellas la congelación del impuesto sobre la renta, la reforma de las ayudas sociales, el mantenimiento del subsidio de desempleo y la mejora de las becas de estudiantes.

Criticado por la derecha, que estima que esas medidas no están financiadas por un ahorro de los gastos, el primer ministro aseguró que las concesiones a los socialistas no pondrán en riesgo los compromisos con Bruselas de mantener el déficit público francés por debajo del 5 % del PIB, tras haberse situado en el 5,4 % en 2024.

El Gobierno francés renunció la semana pasada a someter los Presupuestos de 2026 a un voto en el Parlamento consciente de su fragilidad en la Asamblea Nacional, en la que está lejos de la mayoría absoluta, y de la imposibilidad de los grupos parlamentarios a lograr consensuar el texto.

Cuando asumió como primer ministro en octubre de 2025, el antiguo ministro de Defensa había prometido que no iba a recurrir al artículo 49.3. EFE