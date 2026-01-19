Las Águilas Cibaeñas ganan y definirán su futuro en la liga dominicana contra los Toros

Santo Domingo, 18 ene (EFE).- Las Águilas Cibaeñas ganaron este domingo por 1-4 a los Leones del Escogido con una gran actuación de Leody Taveras y mantuvieron vivas sus aspiraciones de clasificarse a la final del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Taveras conectó un sencillo remolcador para romper el empate y los de Santiago se fueron de largo anotando tres carreras más en la novena entrada para derrotar a los Melenudos.

Previo al inicio del encuentro, la Lidom anunció la decisión de anular el partido del pasado viernes entre Águilas y Toros del Este, el cual había sido protestado por el conjunto romanense, debido a que los cibaeños colocaron a nueve jugadores importados en su nómina para ese juego, lo que supera los ocho permitidos en el reglamento.

Esa decisión de la liga, que pautó la celebración de ese juego para el lunes, obliga a las Águilas ganar tres partidos consecutivos, incluyendo el de este domingo ante los Leones, y los del lunes y martes frente a los Toros, para alcanzar el pase a la final.

Con la derrota de las Águilas en alguno de estos dos encuentros restantes, los Toros avanzan automáticamente a la final frente a los Leones.

Las Águilas tuvieron que venir de atrás para ganar el encuentro de este domingo, celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, luego de que los Leones tomaron la delantera en la primera entrada, cuando Sócrates Brito disparó doble al jardín central para remolcar a Yamaico Navarro.

Los cibaeños igualaron el marcador 1-1 en el sexto acto, cuando con hombres en tercera y segunda, Jerar Encarnación conectó un rodado al campocorto que permitió que Cristhian Adames pudiera avanzar hasta el plato.

Las acciones se mantuvieron sin variación hasta la novena entrada, cuando Taveras logró conectar un indiscutible ante los picheos del relevista estadounidense Roel Ramírez, para darle la primera carrera de ventaja a las Águilas, al empujar a Fernando Peguero.

Los cibaeños continuaron su ataque con sencillo dentro del cuadro interior de Geraldo Perdomo, para remolcar a Steward Berroa con la segunda carrera de ese noveno episodio, mientras que Taveras anotó en la continuación de la jugada, por error en tiro del intermedista Luis de los Santos.

Jorge Tavarez, quien inició por las Águilas, logró establecerse en el montículo y completar cinco episodios de solo una anotación y cuatro ponches, dándole paso al relevo del conjunto cibaeño con una desventaja mínima.

La victoria se la acreditó Richard Rodríguez, quien lanzó un episodio en blanco, mientras que el salvamento fue a la cuenta del estadounidense Matt Foster (2), quien retiró el noveno sin anotaciones.

Ramírez (0-1) permitió tres carreras, una de ellas inmerecida, en dos tercios de entrada y perdió el juego por los Leones.

El partido de este lunes entre Águilas y Toros será celebrado en el estadio Francisco Micheli, de La Romana. EFE