La tristeza de Sophia Loren por la muerte de Valentino: "Siempre te llevaré conmigo"

Roma, 19 ene (EFE).- La actriz italiana Sophia Loren expresó este lunes su profunda tristeza por el fallecimiento de su "amigo" el diseñador Valentino, quien murió a los 93 años en Roma: "Fue un privilegio conocerte y siempre te llevaré conmigo".

"Mi querido Valentino, la noticia de tu fallecimiento me entristece profundamente. Conmigo compartiste momentos de gran afecto y sincero aprecio mutuo. Tenías un alma gentil, llena de humanidad", escribió Loren en un mensaje recogido por medios italianos.

La actriz añadió: "Fuiste un amigo y tu arte y tu pasión seguirán siendo para siempre una fuente de inspiración".

El mensaje de Loren concluyó con un abrazo a la familia de Valentino y a Giancarlo Giammetti, su compañero histórico: "Mi familia y yo abrazamos con todo el corazón a tu Giancarlo y a toda tu familia".

Valentino, quien falleció en su residencia romana, se convirtió en el diseñador favorito de la 'jet set' internacional durante los años 60 y 70, vistiendo a algunas de las figuras más destacadas de la cultura y el cine de la época.

Entre sus clientas más célebres se encontraba Sophia Loren, además de iconos como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Jane Fonda y Grace Kelly, entre otras. EFE