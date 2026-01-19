Agencias

La situación alimentaria de Gaza es "extremadamente frágil" según la ONU

Roma, 19 ene (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas advirtió este lunes de la situación "extremadamente frágil" en la Franja de Gaza, a pesar de haber ampliado significativamente sus operaciones en la zona, atendiendo a más de un millón de personas al mes.

"El acceso continuo a través de todos los cruces fronterizos, el flujo de ayuda humanitaria y comercial, y la continuación del alto el fuego son esenciales para evitar que Gaza vuelva a caer en una hambruna catastrófica", explica el PMA en un comunicado.

El organismo de Naciones Unidas destacó que, durante los últimos 100 días desde el alto el fuego, ha ampliado sus operaciones y ha ayudado a más de un millón de personas cada mes a través de paquetes de alimentos, pan, comidas calientes y artículos escolares.

El PMA y sus socios operan ahora en cientos de sitios de distribución y 20 almacenes dentro de Gaza, incluidas las áreas de Bait Lahia y el campamento de Jabalia, añadieron.

Según la nota, se están sirviendo 400.000 comidas diariamente en 45 comedores y se trabaja para la prevención de la desnutrición en 200.000 mujeres embarazadas o lactantes y niños menores de 5 años.

En todos los casos, explican, las familias de Gaza dependen de la asistencia alimentaria y "esto no es sostenible en la zona".

El PMA afirma que es necesario comenzar a reconstruir la posibilidad de una" autosuficiencia".

El acceso a alimentos nutritivos, como frutas y verduras frescas, carne y productos lácteos, es limitado y muchas familias aún no están preparadas para soportar los duros meses de invierno, mientras que cientos de miles están desplazados de sus hogares y viven en edificios rurales o en edificios gravemente dañados. EFE

