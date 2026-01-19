La Guardia Civil moviliza a más de 220 efectivos y al Equipo Central de Inspección de Criminalística

Las labores de identificación de las víctimas en el accidente ferroviario de Adamuz han requerido la intervención de especialistas que anteriormente prestaron servicio durante la dana de Valencia, con el fin de realizar los procedimientos forenses de manera eficaz. Más de 220 agentes de la Guardia Civil, junto con el Equipo Central de Inspección Ocular de Criminalística compuesto por peritos en huellas y análisis de ADN, participaron en estas tareas tras el impacto mortal entre dos trenes ocurrido en la tarde-noche del domingo. Según informó la Guardia Civil y recogió la prensa nacional, el número inicial de víctimas ascendió a 39 fallecidos y 152 heridos en la mañana del lunes, lo que llevó a activar protocolos nacionales de emergencia y recursos avanzados en la zona afectada.

De acuerdo con los datos reunidos por la Guardia Civil, el despliegue incluyó unidades especializadas de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Grupo de Reserva y Seguridad (GRS). El operativo fue reforzado por medios aéreos, entre ellos un helicóptero y varios drones que apoyaron tanto en la evaluación del área como en las labores de auxilio. Tal como destacaron fuentes del cuerpo, el impacto y sus consecuencias exigieron la rápida intervención de múltiples servicios de emergencia y técnicos especializados.

El protocolo médico-forense y de policía científica para incidentes con un elevado número de víctimas fue activado en cumplimiento del Real Decreto 32/2009, reportó la propia Guardia Civil. La presencia del Equipo Central de Inspección Ocular de Criminalística respondió a la necesidad de proceder a la identificación temprana de los fallecidos, utilizando tecnología de vanguardia en huellas dactilares y análisis genéticos, para ofrecer respuestas rápidas a los familiares de las víctimas.

Según precisó la Guardia Civil, la incorporación de personal con experiencia previa en catástrofes recientes, como la dana de Valencia, permitió una organización más eficaz de las tareas en el lugar del accidente. Este grupo aportó conocimiento técnico en el manejo de escenarios complejos, que implican tanto la gestión de personas heridas como el proceso meticuloso de cotejo y certificación de identidades, bajo estrictos protocolos normativos.

El despliegue de medios materiales y humanos incluyó la colaboración de Protección Civil, bomberos, servicios sanitarios y técnicos ferroviarios, que actuaron coordinadamente durante las primeras horas tras el siniestro, refirió la Guardia Civil en sus comunicados. El uso de tecnologías avanzadas, como drones y herramientas de análisis forense, permitió un mapeo preciso de la zona afectada y facilitó el rescate de los heridos y la recuperación de cuerpos.

Fuentes consultadas señalaron que el transporte de las personas lesionadas a distintos centros hospitalarios se realizó siguiendo los protocolos de urgencia establecidos para situaciones de víctimas múltiples. Entre las prioridades figuraron la atención sanitaria inmediata y la evacuación rápida de los heridos, así como el acompañamiento psicológico a los familiares y afectados.

Autoridades competentes recordaron que la activación del Protocolo Nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica implica la intervención de equipos multidisciplinares, con la participación de peritos en criminalística, forenses y agentes especializados en catástrofes. La finalidad principal de estas actuaciones es garantizar la correcta identificación de las víctimas y preservar la cadena de custodia de pruebas en el entorno del accidente, conforme a la normativa vigente.

Según puntualizó la Guardia Civil, la magnitud del siniestro requirió el empleo de dispositivos extraordinarios de coordinación tanto para el auxilio de los supervivientes como para la gestión de los restos mortales. Los primeros balances oficiales de víctimas, ofrecidos al amanecer del lunes, reflejaron la gravedad del impacto y la necesidad de desplegar recursos adicionales para cubrir todas las fases del operativo, desde el rescate inicial hasta la entrega de informes a las autoridades judiciales.

El medio especializado subrayó que las tareas de investigación sobre las causas del accidente siguieron abiertas mientras los equipos policiales y técnicos permanecieron en la zona. Las primeras actuaciones incluyeron la recopilación de testimonios, el análisis de material ferroviario y la verificación de sistemas de seguridad en la vía, etapa fundamental para esclarecer la secuencia de los hechos y establecer responsabilidades, según indicaron fuentes de la investigación.

En paralelo al dispositivo policial y forense, la administración local y autonómica habilitó puntos de información y asistencia para los familiares de las víctimas, con el propósito de facilitar la comunicación y el acceso a servicios necesarios. La coordinación institucional contempló la colaboración de distintos organismos del Estado, guiados por las directrices del Real Decreto mencionado y en contacto permanente con las familias de los afectados.

El accidente de Adamuz ha impulsado la intervención de una red de especialistas, medios tecnológicos de última generación y protocolos específicos que buscan ofrecer un tratamiento integral a los afectados, tanto desde el punto de vista sanitario como legal. Las autoridades prosiguen con las investigaciones para aportar luz sobre lo ocurrido y esclarecer los factores que dieron lugar al siniestro. La actuación del conjunto de efectivos y recursos movilizados ha respondido, según la Guardia Civil, a la necesidad de cubrir todas las áreas de emergencia y garantizar la respuesta ante este tipo de sucesos con víctimas múltiples.