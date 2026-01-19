La familia real española, en Atenas para el funeral de Irene de Grecia

Atenas, 19 ene (EFE).- La familia real española se encuentra en Atenas para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia que tendrá lugar este lunes en la Catedral Metropolitana de la capital helena, tras el que será enterrada en el cementerio de Tatoi, donde hace tres años también fue sepultado su hermano Constantino.

Se espera que los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, estén presentes en la ceremonia en la catedral ateniense junto con la reina Sofía, hermana de Irene de Grecia, quien la acompañó durante casi toda su vida y residió con ella en el palacio de la Zarzuela desde 1981, así como las infantas Elena y Cristina, y varios de sus respectivos hijos.

El féretro de Irene, que falleció el pasado día 15 a los 83 años en el Palacio de la Zarzuela (Madrid), permaneció este lunes hasta las 10.30 hora local (08.30 GMT) en la Capilla de San Eleftherios, situada al lado de la catedral.

Muchos fueron los griegos que decidieron acudir desde la madrugada de hoy a dicha capilla para despedirse de Irene de Grecia.

"Irene dedicó toda su vida a la filantropía, tenía sensibilidad por el medio ambiente y siempre vivió discretamente, por lo que se convirtió en una persona muy querida por los griegos", dijo a EFE el padre Tomás, el sacerdote responsable de la catedral de Atenas.

El féretro de Irene de Grecia, a la que sus sobrinos llamaban 'Tía Pecu' por lo peculiar que era, llegó a Grecia este domingo envuelto en la bandera griega, en un vuelo especial desde España.

Por parte de la familia real griega asistirán Nicolás, Pablo, Filippo, Alexia y Teodora de Grecia, junto a su madre Ana María de Grecia, viuda de Constantino, hermano de la reina Sofía y de Irene, que falleció hace tres años y cuyo funeral se celebró en la misma iglesia y reunió entonces a los reyes de España y de otros países europeos.

Al funeral no asistirá el rey emérito Juan Carlos I, que no se ha trasladado desde su residencia en Abu Dabi por consejo médico.

Tras decir el último adiós a la princesa, el féretro con los restos de Irene se trasladarán al cementerio de Tatoi, situado en los terrenos del antiguo palacio real homónimo, en las afueras de Atenas.

Ahí recibirá sepulcro al lado de su hermano, Constantino, y sus padres, el rey Pablo I de Grecia y la reina Federica de Hannover.

Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg -tía de Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida a causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024. EFE

