La comisión de investigación del Parlamento mantiene la citación del presidente de Acciona pese al rechazo de la empresa

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas ha acordado este lunes mantener la citación al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, para que comparezca este martes a partir de las 10 horas, tal y como había sido convocada la sesión inicialmente.

La comisión de investigación ha adoptado esta decisión después de que la compañía comunicara el viernes que Entrecanales no comparecería. Acciona considera que, en ajuste a la ley de sociedades mercantiles, corresponde al Consejo de Administración determinar quién será su representante. Así, propuso a Joaquín Mollinedo, miembro del Comité de Dirección de la compañía, para acudir a la comisión.

Además, fuentes de Acciona han precisado que estos días José Manuel Entrecanales asiste en Suiza al Foro de Davos -por lo que no podría estar el martes en el Parlamento foral-, si bien este no es el argumento en el que basan su ausencia en la comisión, sino la consideración de que corresponde al Consejo de Administración designar quién debe acudir.

En cualquier caso, la comisión de investigación ha mantenido para este martes a las 10 horas la comparecencia de Entrecanales y ha desatendido la intención de Acciona de enviar dos directivos, Joaquín Mollinedo Chocano y José Julio Figueroa Gómez.

"En ausencia de una debida justificación sobre los motivos que impiden comparecer al señor Entrecanales", la comisión de investigación ha resuelto mantener su citación para el día y hora indicados, "no pudiendo acudir en su lugar los señores Mollinedo y Figueroa, habida cuenta que no han sido citados formalmente por el Parlamento de Navarra".

Este lunes, todos los grupos del Parlamento de Navarra, a excepción de Vox, habían expresado su posición favorable a que Entrecanales acudiera a la comisión de investigación.

