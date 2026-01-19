La comisaria europea de Medioambiente aboga por resiliencia y mercado único ante las tensiones con EE.UU.

Bruselas, 19 ene (EFE).- La comisaria europea de Medioambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Competitiva y Circular, Jessika Roswall, subrayó este lunes que, en su área de trabajo, la UE debe centrarse en reforzar su mercado único y su autonomía estratégica como respuesta ante un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales y de tensiones geopolíticas.

"La resiliencia y la autonomía estratégica son mi prioridad este año", dijo Roswall en una charla con EFE y otros medios de comunicación en la que la comisaria sueca subrayó que la UE es una "potencia fuerte" y el mercado único su "principal herramienta para construir resiliencia y autonomía".

La comisaria, que esta semana participará en el Foro Económico de Davos (Suiza), se refirió a la situación de la isla danesa de Groenlandia tras la amenaza de anexión de Estados Unidos, una situación en la que la tensión "se incrementa cada hora".

Roswall retomó la línea marcada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y aseguró que Bruselas no acepta "ninguna amenaza" de la Casa Blanca.

"Las decisiones sobre Groenlandia solo las pueden tomar los groenlandeses y Dinamarca", añadió la comisaria, quien subrayó que la prioridad comunitaria es "desescalar" la situación porque "nadie gana con esta discusión de alto volumen y nadie gana con aranceles".

En clave medioambiental, esto supone reforzar la economía circular para que la UE sea menos dependiente en recursos externos.

"La circularidad es clave", señaló Roswall, cuyo equipo prepara un segundo paquete legislativo sobre circularidad para impulsar la competitividad.

En Bruselas también se discute una posible revisión de la Directiva Marco de Agua, un recurso que "es una cuestión de seguridad", un tema sobre el que Roswall insistirá en Davos.

Más lejos del ámbito gepolítico, Roswall también continuará en 2026 trabajando en la simplificación legislativa en la que está inmerso el Ejecutivo comunitario y también buscará seguir limitando el uso de los "químicos eternos" o PFAS.

Las PFAS son un grupo de miles de químicos sintéticos perfluoroalquilados y polifluoroalquilados, muy resistentes a la degradación y presentes en numerosos productos, incluidos los pesticidas y los gases fluorados utilizados en refrigerantes y extintores.

"La industria ya se está preparando, porque saben que llegará", dijo Roswall, sin aclarar qué cambios baraja la Comisión en esa materia, pero añadió que también se tendrá en cuenta que la UE tiene "una industria química que es muy importante".

Para inaugurar el año, la Comisión presentará la próxima semana sus primeras iniciativas del nuevo año en materia de medioambiente, centrada en la prevención de incendios forestales.