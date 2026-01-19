Jacobo Morales coincide con Bad Bunny en combinar el arte con "el compromiso social"

Esther Alaejos

San Juan, 19 ene (EFE).- El veterano actor y director puertorriqueño Jacobo Morales, que protagonizó el cortometraje 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny, afirma a EFE que aceptó esa interpretación porque coincide con el cantante en anteponer "el compromiso social y el humanismo" en el arte al dogma estrictamente ideológico.

"Combinar mi oficio de artista con el compromiso social, con hacer algo que vaya más allá del entretenimiento, que mueva a la reflexión, al análisis, al darle pensamiento a lo que tú acabas de ver. Eso siempre me ha entusiasmado y Benito (Bad Bunny) tiene esa característica", explica Morales, que fue homenajeado junto a su esposa Blanca Silvia Eró este pasado fin de semana en las Fiestas de la Calle San Sebastián, en su archipiélago natal.

A sus 91 años, el cineasta, intérprete, poeta y animador oriundo de Lajas, en el suroeste de Puerto Rico, que inició su carrera como actor en la radio y en el teatro a los 14 años, y es considerado como el director de cine más influyente en la historia de Puerto Rico, apunta que aprecia una tendencia general, sobre todo entre los jóvenes, de "no encerrarse en el dogma estrictamente ideológico".

"Buscar que haya humanismo, que haya confraternidad, que haya algo que vaya más allá del puro interés económico o del puro entretenimiento, que es una cosa temporera y que luego se diluye. Pero noté en el trabajo de Benito que compaginaba con esa tendencia que vengo notando hace rato", precisa Morales, quien considera que la búsqueda de ese punto de unión es lo que "cautiva a la gente".

Por otro lado, al referente puertorriqueño del séptimo arte le gustó su papel en el documental de Bad Bunny porque plasma "la nostalgia del viejo por las cosas fundamentales de la vida, aquello que disfrutó tanto" y tenía algo que para él "es fundamental y es que tan importante es lo explícito, lo que tú expones, como lo implícito, lo que tú sugieres".

"El sapo concho era la imaginación del viejo bregando también con ese pasado por eso me gustó mucho y me atrajo mucho el cortometraje", sostuvo Morales, director de 'Linda Sara' (1994), la película puertorriqueña más exitosa de todos los tiempos.

Para el cineasta este trabajo con Bad Bunny es "un momento muy importante" de su trayectoria y confiesa que admira del artista su forma "de seguir adelante" y poner "el arte al servicio de los mejores intereses del país" dando voz a problemas sociales como la gentrificación o a especies en peligro de extinción como el sapo concho.

Morales asegura que dedicarse al arte, la cultura, el teatro, el cine y la escritura le "gusta tanto que esto no es trabajar" y muestra de ello, es que tiene varios proyectos entre manos.

"Tengo una nueva obra de teatro, satírica, pero con forma así de lo que yo quiero realizar y exponer que se llama 'Reality show', tengo un nuevo poemario que va a ser un audiolibro con poemas inéditos y tengo tres guiones a ver por cual me decido", detalla el único director puertorriqueño que ha sido nominado a un Óscar por su película 'Lo que le pasó a Santiago' (1989).

Asimismo, Morales fue cofundador del grupo satírico 'Los Rayos Gamma', el cual es poseedor del récord de mayor número de funciones en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de San Juan y ahora mismo ensaya para presentar un nuevo espectáculo al público.

Su pasión por las letras influida en parte por su padre que era escritor, le llevó a publicar dos poemarios '100 X 35' en 1973 y '409 metros de solar y cyclone fence' en 1978, y mencionó que ahora está elaborando el tercero.

Su primera gran película como guionista y director, 'Dios los cría' (1980) marcó una época en la cinematrografía puertorriqueña, recibió premios internacionales, formó parte del programa oficial del Festival de Cannes (1981) y fue seleccionada como una de las 25 películas más significativas de Latinoamérica.

El ilustre cineasta ha representado a lo largo de su carrera roles protagónicos en más de 40 obras, como en 'El tragaluz' de Antonio Buero Vallejo, con el que obtuvo el Premio Nacional de Actuación, y como dramaturgo ha escrito nueve obras de teatro y dirigido ocho.

"No tengo nada a mi alrededor que me pueda entusiasmar y atraer tanto como lo que sigo haciendo", concluye Morales, con más de 75 años de trayectoria. EFE

