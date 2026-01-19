Israel mata a tiros a un joven palestino, de 17 años, en Gaza pese al alto el fuego

Jerusalén, 19 ene (EFE).- Tropas israelíes mataron este lunes a tiros a un joven palestino, de 17 años, en Jan Yunis (sur de Gaza), pese a que sigue en vigor el alto el fuego, informó la agencia de noticias Wafa y confirmó a EFE el Ministerio de Sanidad.

Preguntado por EFE, el Ejército de Israel dijo estar revisando los detalles de este incidente si bien en estos casos suele justificar haber abierto fuego en Gaza tras haber identificado cerca de sus tropas "un sospechoso o terrorista".

Por otra parte, Wafa también reporta varios palestinos heridos después de que un dron israelí atacara este lunes también a un grupo de civiles en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza.

Estos tres primeros meses de acuerdo de alto el fuego en Gaza -que entró en vigor el pasado mes de octubre- no han supuesto el fin total de los ataques de Israel a los palestinos.

De hecho, según el recuento del Ministerio de Sanidad de la Franja -en manos de Hamás- desde el inicio de la tregua, Israel ha matado ya a más de 460 personas, incluidas mujeres y niños, y el número de heridos supera el millar.

Además, según publicó recientemente el New York Times tras analizar imágenes satelitales de Planet Labs, el Ejército israelí ha derribado más de 2.500 edificios en diferentes puntos de Gaza desde que comenzara el alto el fuego.

La versión del Gobierno de Benjamín Netanyahu es que estas demoliciones se han llevado a cabo en túneles subterráneos utilizados por Hamás y la Yihad Islámica y en edificios residenciales con trampas explosivas con el objetivo de desmilitarizar el enclave. EFE