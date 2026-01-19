Israel lanza una ola de bombardeos contra presuntos objetivos de Hizbulá en sur del Líbano

Beirut, 19 ene (EFE).- Israel volvió a bombardear este lunes al menos cinco áreas diferentes del sur del Líbano, donde afirma haber tenido como objetivo infraestructura y campos de entrenamiento pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá.

Cazas israelíes lanzaron una serie de ataques contra las afueras de las localidades de Louaizeh y Jbaa, así como el valle de Kafr Melki y una zona en la cuenca del río Litani, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

"Al mediodía, aviones de combate perpetraron intensas acciones áreas en un área entre los pueblos de Ansar y Zrariyeh, disparando varios misiles potentes, cuyas explosiones se escucharon por toda la región acompañados de espesas columnas de humo", indicó, por otro lado, el medio estatal.

El Ejército israelí aseguró que el objetivo de los bombardeos fueron infraestructura, almacenes de armas en distintas posiciones militares y supuestos campos de entrenamiento, utilizados "para el planeamiento y ejecución de 'complots' terroristas contra las Fuerzas de Defensa de Israel y ciudadanos del Estado de Israel".

Según un comunicado castrense, en algunas de las posiciones de Hizbulá atacadas habían detectado recientemente actividad "inusual".

Pese al alto el fuego de 2024, las fuerzas israelíes han seguido lanzando ataques contra vehículos en los que viajan presuntos miembros de Hizbulá o contra infraestructura y almacenes de armas pertenecientes al movimiento, al que acusa de tratar de reorganizarse tras la guerra.

El pasado jueves, el Estado judío atacó cuatro edificios distintos en las localidades de Sohmor y Mashghara, en el sureste del Líbano, que el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, ordenó evacuar un rato antes a través de notificaciones difundidas en X. EFE