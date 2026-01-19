Israel dice haber matado a "dos terroristas" en Gaza que acusa de cruzar línea amarilla

Jerusalén, 19 ene (EFE).- El Ejército de Israel aseguró este lunes en un comunicado que durante la jornada de ayer mató a dos "terroristas" en la Franja de Gaza a los que, junto a otros, acusó de cruzar la línea amarilla y acercarse a sus tropas, "lo que representaba una amenaza inminente de su seguridad".

Uno de los incidentes ocurrió en el norte del enclave palestino -sin que el Ejército israelí especifique la zona exacta- donde según el comunicado castrense, al menos identificaron a tres milicianos cruzando la línea amarilla tras lo cual abrieron fuego y mataron a uno de ellos.

El otro incidente tuvo lugar en el sur del a Franja sin que de nuevo el Ejército israelí en su nota especifique el punto exacto.

En este caso, de acuerdo con su comunicado, identificaron a otros dos milicianos que también habían cruzado la línea amarilla. Tras la identificación, las tropas dispararon y mataron a uno de ellos.

La conocida como línea amarilla es una especie de frontera invisible en la zona este de la Franja de Gaza que no está claramente delimitada ni marcada a la que se replegaron las tropas israelíes el pasado mes de octubre durante la primera fase del acuerdo del alto el fuego.

Ese repliegue significa que las tropas israelíes todavía controlan más del 50 % del enclave palestino y desde sus posiciones han seguido abriendo fuego en estos tres primeros meses de alto el fuego.

El Gobierno israelí ya dejó claro que se reservaba su derecho a abrir fuego si consideraba que sus tropas se ven "amenazadas por la presencia de sospechosos o terroristas" en estas zonas militarizadas a la que los gazatíes no pueden acceder.

Sin embargo, al no estar totalmente delimitada y marcada visualmente esta nueva frontera, muchas veces algunos gazatíes sin pretenderlo acaban acercándose o entrando en estas áreas militarizadas.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, en manos de Hamás, más de 400 palestinos -incluidos mujeres y niños- han muerto desde el inicio del alto el fuego por ataques de Israel. EFE