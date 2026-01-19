Isa Pantoja, rotunda sobre la nueva novia de Kiko Rivera: "Si le sirve de una forma positiva ole por ellos"

A pesar de que parecía que la reconciliación entre hermanos estaba más cerca que nunca cuando Kiko Rivera se sentó en el plató de '¡De Viernes!' para sincerarse sobre su separación de Irene Rosales y pidió perdón públicamente a Isa Pantoja por su actitud, la relación entre los hijos de Isabel Pantoja continúa siendo nula a día de hoy.

Sin embargo, la peruana -que en su momento reconoció que tenía miedo a que las disculpas del dj no fuesen reales y volver a sufrir otra decepción ahora que ha encontrado la felicidad y la estabilidad al lado de Asraf Beno y sus dos hijos- ha vuelto a tender públicamente la mano a su hermano.

Ha sido este domingo, cuando Isa y su marido han entrado en directo en 'D' Corazón' para promocionar 'Decomasters', programa que se estrena este lunes 19 de enero en TVE y en el que competirán contra otras parejas de rostros conocidos -como Mar Flores y Carlo Costanzia, Samantha y Colate Vallejo-Nágera, o Los Gemeliers- para demostrar a quién se le dan mejor las reformas y el interiorismo, y se ha enfrentado a la pregunta sobre qué le parece que Kiko vuelva a estar enamorado seis meses después de su separación de Irene.

"Tu hermano está redecorando su vida, ¿qué te parece Lola? Ahora que hablamos de decoración", ha apuntado divertida Alba Carrillo, intentando 'sonsacar' a la hija de la tonadillera su opinión sobre la nueva novia de su hermano, Lola García, con la que por cierto coincidió en la fiesta de presentación del desaparecido programa 'La familia de la tele', ya que la bailaora formaba parte del cuerpo de baile que recibió a una embarazadísima Isa durante la cabalgata inaugural al ritmo de una de las canciones más icónicas de su madre.

"Para que veas cómo es la vida que al final mira nos hemos conocido" ha apuntado entre risas. "Bueno, yo lo que pienso es como que cuando Kiko cambia de pareja, pues cambia bastante. Entonces, si le sirve de una forma positiva ole por ellos", se ha sincerado, dejando entrever que Irene influía en su hermano, y su nueva pareja puede ser el inicio de su acercamiento.

Mientras tanto, el dj continúa presumiendo de su amor por Lola y en una de sus últimas publicaciones de Instagram ha vuelto a confesar sus sentimientos, respondiendo así a los que no se acaban de creer que esté tan enamorado como dice: "Algunos me llaman cursi, otros no se lo creen y otros solo hablan por hablar diciendo mentiras absurdas. A mí me da igual lo que digan. Yo solo sé una cosa: No sé qué hice para merecerte, pero prometo seguir haciéndolo. Te amo" ha expresado junto a una romántica imagen besando a la bailarina.