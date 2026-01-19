Iryo cancela su agenda en Fitur y se pone a total disposición de la comisión de investigación

Iryo ha cancelado toda su agenda de actividades previstas en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra esta semana en Ifema Madrid, al mismo tiempo que se ha puesto a total disposición de la comisión encargada de la investigación del accidente ferroviario sucedido este domingo en Adamuz (Córdoba).

La compañía controlada al 51% por la empresa ferroviaria estatal de Italia ha reiterado en un comunicado que lamenta profundamente el accidente ferroviario que ha causado ya 39 víctimas mortales y vuelve a trasladar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas, así como su solidaridad y apoyo a todos los heridos, deseándoles una pronta recuperación.

Según la información disponible hasta el momento, el tren 6189, que realizaba el trayecto Málaga-Madrid, salió ayer, domingo 18 de enero, de la estación de origen a las 18.40 horas con 289 pasajeros, 4 tripulantes y 1 maquinista a bordo. A las 19.45 horas, y por causas que aún se desconocen, el tren invadió la vía contigua.

La compañía ha corroborado las palabras que trasladó esta madrugada el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que apuntó que se trata de un accidente producido en un tramo recto de la vía y que el tren que circulaba es de nueva construcción, fabricado en 2022 y cuya última revisión se realizó el pasado 15 de enero.

"En estos momentos, la prioridad absoluta de iryo son las personas afectadas. La compañía ha habilitado un teléfono de asistencia para pasajeros y familiares, disponible en el 900 001 402, y permanece a su disposición para ofrecer el acompañamiento necesario", añade.

Iryo mantiene una comunicación constante con todas las instituciones implicadas --Ministerio de Transportes, Adif, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Adamuz y Córdoba-- y agradece su solidaridad, su rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento.

Asimismo, la compañía ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas de billetes para los pasajeros y personas afectadas