Imputan a jefe de protección de funcionarios por prevaricación en crimen de Miguel Uribe

Bogotá, 19 ene (EFE).- La Fiscalía colombiana imputará al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por omisión en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.

Un fiscal de Administración Pública de Bogotá presentó este lunes "una solicitud de audiencia de imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión", señaló la Fiscalía.

Según el ente acusador, el funcionario en cargado de asignar esquemas de protección a funcionarios públicos y personas con riesgos de seguridad que "no habría atendido los llamados de protección y de mejora del esquema de seguridad del precandidato Miguel Uribe Turbay", del partido opositor de derecha Centro Democrático. EFE

