Francia no entrará, con las condiciones actuales de EE.UU., en la Junta de paz para Gaza

París, 19 ene (EFE).- Francia no tiene intención de entrar en la Junta de la Paz para Gaza en las condiciones actuales fijadas por Estados Unidos, porque cuestiona principios del multilateralismo de la estructura de funcionamiento de Naciones Unidas.

Fuentes del entorno del presidente francés, Emmanuel Macron, justificaron este lunes su negativa a la invitación que le ha hecho Estados Unidos y precisaron que Francia sigue comprometida con un alto el fuego y con la fijación de "un horizonte creíble para los palestinos y para los israelíes". EFE

