FMI aprueba 415 millones de dólares para Jamaica tras impacto del huracán Melissa en 2025

San Juan, 19 ene (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este lunes que aprobó el viernes un desembolso de 415 millones de dólares estadounidenses para Jamaica, con el fin de paliar los efectos del huracán Melissa que impactó el país en octubre de 2025 como categoría 5 y provocó la muerte de al menos 45 personas y devastadores daños en viviendas e infraestructura.

El FMI indicó que estos fondos provienen de la ventanilla para grandes catástrofes naturales de su Instrumento de Financiamiento Rápido y ayudarán a satisfacer las necesidades urgentes de balanza de pagos derivadas de la devastación de Melissa.

El directorio ejecutivo del FMI afirmó que los daños generalizados, junto con las presiones fiscales resultantes y la fuerte disminución de los ingresos por turismo, han generado "una considerable necesidad" de balanza de pagos a corto plazo.

El organismo señaló que el Gobierno jamaiquino se ha comprometido a apoyar a los segmentos más vulnerables de la población en las zonas afectadas por el huracán y a reconstruir las infraestructuras dañadas.

"Las autoridades mantienen su compromiso con la responsabilidad fiscal y la reducción de la deuda una vez que haya remitido la crisis provocada por el huracán. Las autoridades también siguen dando prioridad al cumplimiento de su objetivo de inflación y a garantizar la estabilidad financiera", enfatizó el FMI.

Por su parte, el director general adjunto del FMI, Bo Li, afirmó que el huracán Melissa dejó "una destrucción sin precedentes en toda Jamaica y se prevé que tenga un impacto negativo significativo en el crecimiento y genere una necesidad urgente de balanza de pagos".

"A pesar de la estrategia multifacética de financiación del riesgo de desastres de Jamaica y de las sólidas políticas macroeconómicas aplicadas durante más de una década, los recursos financieros disponibles para la recuperación tras el desastre son insuficientes", apuntó Li.

El funcionario del FMI señaló que la política fiscal tiene como objetivo adecuado proporcionar ayuda y recuperación en las zonas afectadas por el huracán, centrándose en apoyar a los más vulnerables y reconstruir las infraestructuras.

Por último, Li subrayó que es adecuado limitar las intervenciones en el mercado de divisas para la prevención de condiciones de mercado desordenadas.

El huracán de categoría cinco azotó la isla el 28 de octubre del año pasado, causando la muerte de al menos 45 personas y daños estimados en más de 9000 millones de dólares estadounidenses. EFE