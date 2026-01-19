Familiares de víctimas del 7 de octubre protestan por plan de investigación gubernamental

Jerusalén, 19 ene (EFE).- Miembros del colectivo Consejo de Octubre, conformado por familiares de las víctimas de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, protestan en la Knéset (Parlamento israelí) contra el proyecto de ley para establecer un comité de investigación gubernamental del ataque, que se comenzó a debatir este lunes en comisión parlamentaria.

El Gobierno israelí anunció en noviembre de 2025 la creación de una comisión de investigación "independiente" sobre los fallos que permitieron el ataque de las milicias gazatíes que causó la muerte de alrededor de 1.200 personas y el secuestro de otras 251 en Israel.

La comisión, sin embargo, no será estatal. Mientras que en una comisión estatal los miembros son designados por el presidente del Tribunal Supremo, en esta ocasión será el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se encargue de nombrar y presidir el comité ministerial que determinará los plazos y los temas que se investiguen.

La decisión despertó fuertes críticas entre la oposición y los familiares de las víctimas con el argumento de que el mandatario priorizará su futuro político en lugar de llevar a cabo una investigación independiente y transparente.

Este lunes arrancó el debate del proyecto de ley en la Comisión de Constitución de la Knéset y Simcha Rothman, diputado del partido de extrema derecha Sionismo Religioso y presidente de la comisión, abrió la sesión.

"Tengo absolutamente claro que hay familias en duelo entre nosotros y personas cuyos mundos han sido destruidos", comenzó afirmando Rothman, según un comunicado de la Knéset.

"Permitiré que se lleve a cabo el debate, pero no permitiré arrebatos que intenten perturbar el proceso legislativo, independientemente de las posiciones u opiniones personales", advirtió Rothman.

Los familiares de las víctimas protagonizaron una protesta ante el edificio de la Knéset portando carteles exigiendo una comisión estatal, con fotos de personas asesinadas durante los ataques de Hamás.

Según el diario israelí Ynet, tras el comienzo de la discusión los familiares anunciaron en los pasillos de la Knéset, en un acto simbólico, que crearían una comisión parlamentaria paralela por una investigación estatal.

"Mientras el diputado Rothman y los miembros del gobierno de encubrimiento continúan ocultando la verdad, presentaremos un reflejo de cómo debería ser una comisión de la Knéset en un mundo adecuado", afirmó Rafi Ben Shitrit, miembro del Consejo de Octubre cuyo hijo Elroi murió asesinado en el ataque liderado por Hamás.

Según el mismo medio, el líder de la oposición y del partido Yesh Atid, Yair Lapid, acudió a la protesta para prestar su apoyo a los familiares, a los que aseguró que la oposición no colaborará con el plan del Gobierno.

"Las personas sentadas en la sala de al lado no son los investigadores, sino los investigados. La oposición no cooperará con esto", afirmó Lapid.

La comisión que se debate en la Knéset estaría conformada por seis miembros. Inicialmente, el Parlamento tendría 14 días para nombrarlos por consenso con el apoyo de 80 diputados y, de no lograrlo, el Gobierno y la oposición nombrarían a tres miembros cada uno.

Por otro lado, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, ya acordaron en diciembre del año pasado fusionar las investigaciones ordenadas por ambos sobre los fallos de seguridad del 7 de octubre de 2023.

La decisión se tomó después de que Zamir destituyese en noviembre de la reserva militar a varios generales y altos cargos a los que responsabilizó personalmente del fracaso militar de esa fecha. EFE

(foto)