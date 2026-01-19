Expresidentes de Colombia y Bolivia apoyan a Mahuad en su reclamo de "injusticia" judicial

Quito, 19 ene (EFE).- El expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad (1998-2000) agradeció este lunes que los exgobernantes Iván Duque y Jorge Quiroga, de Colombia y Bolivia, respectivamente, consideren que el proceso judicial que afronta por peculado pueda ser un símbolo internacional de "injusticia".

El proceso se abrió por haber decretado el congelamiento de depósitos bancarios en 1999, en medio de una severa crisis económica, tras lo cual decretó la dolarización de la economía, que está en vigor.

En una rueda de prensa desde Estados Unidos, donde vive hace varios años, y en la que Duque (2018-2022), y Quiroga (2001-2002) hablaron de "injusticia", Mahuad recordó que su caso lleva abierto 25 años, y aunque compete a Ecuador, se ha internacionalizado.

"Gracias por considerar que mi caso, que sin duda es individual y tiene que ver con Ecuador, se ha convertido en una especie de símbolo de una injusticia internacional", dijo al agregar que "puede ser un ejemplo de qué pasa cuando en un país se utiliza a la función Judicial para perseguir políticamente a alguien".

Opinó que la negativa en diciembre pasado de la Corte Constitucional (CC) a una acción de protección con la que pretendía revertir la sentencia de ocho años de prisión, es la de "un organismo politizado, cuya mayoría está controlada por elementos de izquierda, que siguen consignas que ignoran la Constitución y la Ley".

Para Mahuad, la sentencia es "ilegítima" porque votaron jueces que deberían haberse excusado pues expresaron opiniones contrarias a la dolarización, una medida que en Ecuador apoya el "90 % de la gente", y que internacionalmente se considera "acertada", dijo, antes de quejarse de que la CC no le permitiese pronunciarse en una audiencia pública.

"Manejadas así las cosas, se nota que fue un procedimiento totalmente irregular, después de tener el proceso cuatro años en sus manos, donde no hicieron nada", sostuvo al opinar que la sentencia tiene "vicios de nulidad".

Aseguró que seguirá defendiéndola, al considerar que se trata de "una causa que representa la injusticia que sufren muchas personas este rato en nuestro continente".

Consultado por EFE sobre futuras acciones legales, dijo que seguirá "todas las que se abran" local e internacionalmente, para lo cual cuidarán "hasta el último detalle".

En su calidad de coordinador del Grupo Libertad y Democracia, Duque afirmó que las actuaciones de la CC "deben ser cotejados por la sociedad ecuatoriana, pero también por la latinoamericana".

Calificó de "acertada" la decisión de Mahuad de dolarizar la economía para brindar estabilidad, credibilidad por parte de los mercados, para contener la inflación y "devolverle a Ecuador una presencia visible y atractiva en los mercados internacionales".

A su turno, Quiroga habló de una "injusticia flagrante" y una "crueldad sin límite" contra Mahuad "que ha estado fuera de su país más de un cuarto de siglo por haber hecho algo (dolarización) que hasta el día de hoy sigue vigente".

El pasado viernes, expresidentes iberoamericanos conservadores del Grupo IDEA, como el español José María Aznar (1996-2004) y el colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), denunciaron lo que consideran una vulneración de derechos y una persecución contra Mahuad. EFE

