Exministro socialista prepara ya campaña para la segunda vuelta presidencial en Portugal

Lisboa, 19 ene (EFE).- El exministro socialista António José Seguro, que fue el candidato más votado en las elecciones presidenciales de este domingo en Portugal, comenzó este lunes la preparación de la campaña electoral de cara a la segunda vuelta, el próximo 8 de febrero, en la que se enfrentará al candidato ultraderechista André Ventura.

"Hoy he tenido una reunión de trabajo con mis colaboradores más cercanos y voy a tener otra reunión para preparar estas tres semanas de campaña", confirmó el candidato, quien obtuvo un 31,11 % de los votos, con el 99,85 % escrutado, aunque no reveló detalles sobre el foco que tendrá en estas tres semanas, solo que será fiel y mantendrá "la coherencia de la primera vuelta".

Ventura, por su parte, logró recabar el 23,52 % de los votos.

Esta es la segunda ocasión en la que los portugueses elegirán en una segunda vuelta a su presidente, ya que hasta este año solo había pasado una vez, en 1986, cuando el socialista Mário Soares triunfó en una segunda ronda muy reñida frente al democristiano Diogo Freitas do Amaral.

Los siguientes pasos en la contienda presidencial serán la publicación de los resultados definitivos de las elecciones, algo que ocurrirá entre el 26 y el 28 de enero, y al día siguiente comenzará la campaña electoral para los comicios, que se celebrarán el 8 de febrero, tres semanas después de la primera vuelta, tal y como estipula la ley.

Este factor hará que la campaña pueda ser más larga o más corta, no hay un tiempo establecido ya que dependerá de cuándo se publiquen los resultados definitivos, pero podría durar entre siete y once días.

En este sentido, y a pesar de que la campaña no ha comenzado oficialmente, Seguro indicó hoy que ya mañana, martes, retomará sus visitas a lo largo del país y arrancará con una visita a un centro de salud de Lisboa, en línea con uno de los temas más defendidos en su candidatura presidencial, el estado del sistema sanitario. EFE