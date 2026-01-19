Agencias

Exiliados venezolanos y cubanos en Miami oran por la libertad de sus países

Guardar

Miami (EE.UU.), 18 dic (EFE).- Centenares de miembros de las comunidades del exilio cubano y venezolano en el condado Miami-Dade se congregaron este domingo en una Iglesia de Doral para participar en una jornada de oración por la liberación de Cuba y Venezuela organizada por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC).

La actividad, que combinó una misa y momentos de reflexión espiritual, reunió a fieles, líderes cívicos y religiosos en un acto de unidad y esperanza por el futuro de ambos países, manifestó a EFE Orlando Gutiérrez, secretario general de ARC.

La misa, celebrada bajo el lema 'Oración por una Venezuela libre y una Cuba libre', se llevó a cabo en la iglesia cristiana Presencia Viva, en Doral, una ciudad con una de las mayores poblaciones venezolanas del condado.

Gutiérrez señaló que la jornada fue convocada no solo en solidaridad con "aquellos dentro de Cuba que han iniciado una jornada de oración por salvar a Cuba", sino también como momento de recogimiento y fe por la libertad de "todos los países cautivos de dictadura".

El directivo de la coalición afirmó que "sentimos en nuestro corazón, sentimos por lo que vemos de la lucha del pueblo cubano, que se acerca el momento de la libertad de Cuba, pero fundamental para eso es potenciar espiritualmente al pueblo de Cuba en la refundación de Cuba en Cristo Jesús".

Las comunidades del exilio en Miami se mantienen en expectativa en torno al rumbo de Venezuela y Cuba tras la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en territorio venezolano y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.

"Oré por la tierra que me vio nacer, Cuba, con la esperanza de que venga un día nuevo, un nuevo amanecer para Cuba, donde podamos sentarnos en una mesa, y con libertad opinar (...), y poder votar por el gobernante que deseamos", dijo a EFE Eida Diego, una de las pastoras participantes. EFE

(foto)(video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Muere el presidente de la Fiorentina, Rocco Commisso, a los 76 años

Figura clave en el fútbol y las telecomunicaciones, el empresario nacido en Calabria lideró importantes proyectos en Italia y Estados Unidos, dejando una huella imborrable en la Fiorentina y el panorama audiovisual internacional, según confirmó su familia

Muere el presidente de la

Padres de colegio en Toledo denuncian conductas violentas reiteradas de un alumno y piden medidas urgentes a Educación

La comunidad escolar en un centro educativo toledano exige acciones inmediatas tras una serie de presuntos episodios agresivos que han provocado ausencias masivas de estudiantes, denuncias de daños físicos y malestar emocional entre profesorado y familias

Padres de colegio en Toledo

El jurado de 'MasterChef' reacciona a la salida de Samantha Vallejo-Nágera

Tras el anuncio de la chef, los integrantes actuales del concurso gastronómico expresan emociones mezcladas al afrontar esta etapa inédita, destacando expectativas positivas y una atmósfera de entusiasmo, así como anticipando novedades para la próxima edición televisiva

El jurado de 'MasterChef' reacciona

Ucrania afirma que continuará las negociaciones de paz con EEUU en el Foro de Davos tras reunirse en Miami

Ucrania afirma que continuará las

Los 'chatbots' de IA saltan a sector de la salud

Gigantes tecnológicos presentan nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial para optimizar tareas clínicas, interpretación de estudios médicos y administración sanitaria, ampliando recursos tanto para profesionales como usuarios, aunque persisten desafíos sobre precisión y fiabilidad en la información generada

Infobae