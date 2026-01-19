Agencias

El número de hospitalizados por accidente de trenes en España baja a 39 personas

Sevilla, 20 ene (EFE).- El número de personas que permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente de trenes en Adamuz, Córdoba (centro-sur de España) ha bajado en las últimas horas de 41 a 39, de las cuales 13 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

De acuerdo a la última actualización asistencial facilitada a EFE por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el total de atendidos ha sido de 122 personas, 117 adultos y 5 niños, de los que hasta las 22:00 horas de este lunes (21:00 GMT) seguían ingresadas 39 personas, 35 de ellos adultos y 4 niños.

De acuerdo al último balance, las altas hospitalarias ascienden a 83 personas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró esta noche que no se teme por la vida de ninguna de las personas que permanecen hospitalizadas. EFE

