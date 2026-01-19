El Kremlin elude comentar las presuntas amenazas de Rusia en Groenlancia

Moscú, 19 ene (EFE).- El Kremlin se negó hoy a comentar las presuntas amenazas de Rusia en Groenlandia esgrimidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerse con el control de esta isla ártica perteneciente a Dinamarca.

"Respecto a nuestros planes en torno a Dinamarca y Groenlandia, me reservo los comentarios", aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin reconoció que en los últimos días se reciben "informaciones muy inquietantes" sobre el pulso entre Washington y Copenhague respecto a Groenlandia.

"Por supuesto nosotros observamos con la mayor atención posible lo que sucede, lo analizamos", sostuvo.

Añadió que al margen de que esta situación sea buena o mala, "si se corresponde o no con las normas del derecho internacional, hay expertos internacionales que consideran que si Trump logra tomar el control de Groenladia este pasará a la historia. No solo a la historia de Estados Unidos, sino a la historia mundial".

"Y más allá de que esto sea bueno o malo, es difícil no estar de acuerdo con estos expertos", zanjó.

Las tensiones en torno a Groenlandia se han incrementado en los últimos tiempos tras reiteradas declaraciones del presidente de Estados Unidos de que esta isla debe estar bajo control estadounidense y que "cualquier cosa menos que eso es inaceptable".

Ante el rechazo de la UE a ceder a sus presiones respecto a la isla ártica, Trump amenazó con imponer aranceles del 10 % desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, miembros de la OTAN que habían enviado tropas a Groenlandia, cifra que podría incrementarse hasta el 25% a partir de junio en caso de persistir en su actitud. EFE