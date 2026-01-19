Agencias

El Guadalajara de Milito lidera el Clausura con paso perfecto después de tres jornadas

México, 18 ene (EFE).- Guadalajara se deshizo de Querétaro y se afirmó como líder del Torneo Clausura mexicano con 9 puntos de 9 posibles.

Aunque recibieron su primer gol del año, convertido por el argentino Matías Coronel, los pupilos del entrenador argentino Gabriel Milito vencieron de remontada por 2-1 con sendos goles de Armando González y Roberto Alvarado.

A 2 puntos del líder marcha el campeón Toluca, que empató sin goles con Tigres.

La tercera jornada comenzó el viernes con la goleada de Monterrey por 1-5 a Mazatlán, resultado que le valió su ascenso al tercer lugar.

Jesús Corona, el argentino Jorge Rodríguez, el francés Anthony Martial, Germán Berterame e Iker Fimbres marcaron los goles del equipo dirigido por el entrenador español Domenec Torrent.

Monterrey tiene 6 puntos, los mismos que Cruz Azul y Atlas.

Cruz Azul derrotó el sábado por 0-1 a Puebla con un gol del argentino José Paradela, y San Luis igualó 1-1 en el campo de Tijuana.

León empató 1-1 este domingo en el estadio de Pumas, Juárez igualó 2-2 en el del Santos Laguna y América y Pachuca no se hicieron daño (0-0).

América llegó a tres partidos sin anotar y ocupa el decimoquinto puesto con 2 puntos, la mitad de los de Pachuca, duodécimo de la clasificación.

El torneo Clausura no tendrá actividad el próximo fin de semana por los partidos amistosos de la selección mexicana con Panamá y Bolivia. Se reanudará con la cuarta fecha, del 30 de enero al 1 de febrero.

- Partidos de la cuarta jornada del Clausura del fútbol mexicano:

30.01: Puebla-Toluca, Pumas-Santos Laguna y Juárez-Cruz Azul.

31.01: Atlas-Mazatlán, León-Tigres, Monterrey-Tijuana y América-Necaxa.

01.02: Querétaro-Pachuca y San Luis-Guadalajara.

