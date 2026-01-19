El euro sube y se cambia por encima de 1,16 dólares pese a la aversión al riesgo

Fráncfort (Alemania), 19 ene (EFE).- El euro subió y se cambió hoy por encima de los 1,16 dólares pese a la aversión al riesgo tras el empeoramiento de las relaciones en EEUU y Europa, si bien se cambió en una banda de fluctuación muy estrecha por encima de ese nivel.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1635 dólares, frente a los 1,1595 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1631 dólares.

El índice de precios de consumo confirmó que las presiones inflacionarias se moderaron mucho en la zona del euro.

La inflación general de la zona del euro bajó sorprendentemente en diciembre hasta el 1,9 % interanual (2,4 % un año antes), por debajo del objetivo del BCE, que es una tasa por debajo del 2 % a medio plazo.

La Unión Europea (UE) contempla medidas de respuesta a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que enviaron tropas a Groenlandia y que no apoyan su plan de anexión de la isla, entre ellas la activación del mecanismo anticoerción, también conocido como el "bazuca comercial".

El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, dijo que la UE se prepara para responder a las amenazas de aranceles de Trump.

En general, faltaron impulsos porque los mercados permanecieron cerrados en EEUU debido a la celebración del Día de Martin Luther King Jr.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1607 y 1,1643 dólares. EFE