El CSIC convoca la novena edición de los Premios Fotón de Comunicación Científica y Docencia en la Escuela

El Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha convocado la novena edición de los Premios Fotón de Comunicación Científica y Docencia en la Escuela con los que --en colaboración con la Sociedad Española de Óptica-- reconoce trabajos divulgativos sobre óptica y fotónica en medios de comunicación y centros educativos.

CSIC ha explicado en un comunicado que el concurso tiene el objetivo de reconocer, impulsar y fomentar la comunicación científica y la enseñanza en los ámbitos de la óptica y la fotónica, por lo que está dirigido a periodistas y docentes.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 10 de abril y para participar, los interesados deben enviar un correo a premios.foton@io.cfmac.csic.es y rellenar un formulario 'online' en la página web del CSIC. La entrega de premios se realizará el 18 de mayo, ya que el 16 de mayo se celebra el Día Internacional de la Luz.

Este galardón anual se divide en dos categorías. El primero, 'Fotón emitido', reconoce la labor de comunicación, divulgación y acercamiento a la opinión pública del impacto científico, tecnológico y social de la investigación en la óptica y la fotónica. Podrán optar a este premio autores y autoras de un artículo, pódcast o trabajo de divulgación original publicado o emitido en medios españoles (prensa escrita, medios on-line, radio o televisión) durante el año 2025.

'Fotón emitido' incluye dos subcategorías, una para trabajos escritos (revistas, textos de obras de teatro o libros) y otra para soportes diferentes (vídeos, pódcasts o representaciones teatrales). En cada subcategoría se concederá un premio de 1.000 euros, patrocinado en parte por Southern European Cluster in Photonics and Optics (SECPhO).

Por su parte, la categoría 'Fotón absorbido' busca promover e incentivar la enseñanza de las ciencias y la investigación a los estudiantes de educación primaria y secundaria. Además, el CSIC ha señalado que valorará las iniciativas pedagógicas que permitan al alumnado comprender y participar en el proceso de investigación y no solo adquirir nuevos conocimientos. Asimismo, tendrá en cuenta que las propuestas sean reproducibles y adaptables a otros entornos escolares.

Podrán optar a este premio iniciativas pedagógicas puestas en marcha por centros educativos adscritos al sistema educativo español que hayan sido llevadas a cabo durante el curso docente actual o el inmediatamente anterior.

De esta forma, el equipo docente responsable de la iniciativa premiada recibirá un diploma acreditativo y un trofeo, mientras que el centro educativo se le entregará material didáctico con un valor estimado en 1.500 euros. Asimismo, gracias a la colaboración con Educación 3.0, los ganadores recibirán una suscripción anual a su revista.