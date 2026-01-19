El campeón Luis Ángel Firpo comienza con buen pie el torneo Clausura salvadoreño

San Salvador, 18 (EFE).- El campeón salvadoreño Luis Ángel Firpo comenzó con buen pie el torneo Clausura salvadoreño tras vencer por 2-0 al Municipal Limeño.

Los Toros del Firpo, que para este torneo continúan bajo la dirección del costarricense Marvin Solano, sacaron ventaja gracias a los goles del colombiano nacionalizado salvadoreño Cristian Gil y del brasileño Lucas Dos Santos.

El delantero Gil abrió el marcador en el minuto 4.

El Firpo presionó en el segundo tiempo para aumentar la diferencia, pero Limeño supo leer el ataque de su rival.

No obstante, en el minuto 92 el brasileño Dos Santo marcó un golazo que selló la victoria de Firpo.

También con 3 puntos, pero inferior saldo goleador, debutó este fin de semana Cacahuatique, que se impuso por 1-2 en la cancha de Zacatecoluca.

Los Caleros del Isidro Metapán, Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), Hércules y Fuerte San Francisco sacaron un punto de la primera jkornada.

Metapán, tercero de la clasificación, empató 2-2 con FAS (cuarto) y Fuerte San Francisco (sexto clasificado) igualó 1-1 con Hércules, que es quinto.

En la primera jornada del torneo se jugaron 4 de los 6 partidos.

Quedan pendientes los encuentros Águila-Platense y Alianza-Inter FA, que se disputarán el 28 de enero. EFE