Dos muertos y seis heridos en un ataque con arma de fuego en el norte de Bohemia

Praga, 19 ene (EFE).- Un individuo disparó este lunes contra varias personas en el ayuntamiento de la localidad de Chribska, en el norte de la República Checa, causando la muerte de un hombre y seis heridos, entre ellos un policía, antes de ser abatido, informaron los agentes de seguridad en la red social X.

"Confirmamos dos hombres (uno de los cuales es el agresor) y seis heridos. Al menos una mujer resultó gravemente herida", comunicó la policía checa, precisando que entre los heridos se cuenta un agente.

En el dispositivo de seguridad han intervenido "patrullas de primera línea, unidades de intervención, unidades especiales antidisturbios, policía de tránsito e investigadores criminales", añade el comunicado policial.

El portavoz regional de rescate declaró asimismo a medios checos que, según información preliminar, las lesiones de los heridos son "graves".

Según testimonios a la prensa local de personas que se encontraban cerca del edificio, el agresor era un drogadicto local, algo que de momento no ha sido confirmado por las autoridades.

Aún se desconocen las razones del suceso en esta localidad de 1.300 habitantes situada a 120 kilómetros al norte de Praga. EFE