Agencias

Detenido un padre por negarse a entregar su bebé a la madre y retenerlo en un balcón

Guardar

La Policía Local de València ha detenido a un hombre que se encontraba en estado violento en el interior de su vivienda y retenía a su hijo de pocos meses de edad en el balcón, además de negarse a entregar el bebé a la madre.

Los hechos sucedieron en la pedanía de la Torre, el pasado viernes sobre las 10 horas, cuando los agentes se desplazaron a la vivienda tras recibir el aviso del 092. A su llegada, el hombre se asomó en varias ocasiones al balcón del segundo piso, mientras zarandeaba al menor y se negaba a entregarlo.

Según informa el cuerpo municipal, esto obligó a activar un dispositivo de emergencia y a solicitar la presencia de bomberos y servicios sanitarios.

Tras varios minutos de negociación, el hombre accedió finalmente a entregar al bebé a su madre. Una vez garantizada la seguridad del menor, los policías procedieron a la detención del padre por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.

El arrestado fue atendido por personal sanitario y trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Paiporta (Valencia) para la instrucción de diligencias. Madre e hijo también fueron asistidos y trasladados a un entorno seguro.

Desde la Policía Local de València destacan que la coordinación y profesionalidad de los efectivos intervinientes resultó determinante para resolver con éxito una intervención de especial peligrosidad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Depardieu y el fotógrafo al que presuntamente agredió en 2024 llegan a un acuerdo

Infobae

Costa dice que acuerdo UE-Mercosur va contra el uso del comercio como "arma geopolítica"

Infobae

Israel repudia el anuncio de la comisión administrativa palestina para Gaza y pide explicaciones a EEUU

El gobierno israelí exige a Washington detalles tras enterarse sin previo aviso de un plan ideado por el equipo de Trump para gestionar Gaza, iniciativa que busca apartar a Hamás y establecer una administración bajo criterios técnicos

Israel repudia el anuncio de

Revolut anuncia su intención de entrar en Perú y 'ficha' a Julien Labrot para liderar operaciones locales

Revolut anuncia su intención de

La comisión de investigación del Parlamento mantiene la citación del presidente de Acciona pese al rechazo de la empresa

La comisión de investigación del