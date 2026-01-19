Agencias

Denuncian que universidad colombiana dio títulos con fraude a 24 contratistas del Gobierno

Guardar

Bogotá, 19 ene (EFE).- La congresista colombiana Cathy Juvinao pidió este lunes al Ministerio de Educación, la Fiscalía y otras entidades que investiguen un presunto fraude con títulos universitarios otorgados por un centro de educación superior a personas vinculadas al Gobierno para que pudieran cumplir los requisitos de contratación.

Juvinao, del partido Alianza Verde, dijo que la Fundación Universitaria San José, que otorgó títulos fraudulentos a Juliana Guerrero, una exfuncionaria cercana al presidente Gustavo Petro, también expidió diplomas de forma irregular a otras 24 personas que entre 2023 y 2025 recibieron contratos oficiales por más de 1.100 millones de pesos colombianos (unos 298.000 dólares).

Según la representante a la Cámara, los beneficiarios de los "diplomas irregulares" obtuvieron puestos estatales como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), los ministerios de Transporte y de Salud, y la Aeronáutica Civil, entre otras.

"¿Acaso estamos ante un cartel de diplomas irregulares, expedidos de forma sistemática a la medida de la contratación del Gobierno de Gustavo Petro? ¿Por qué el Ministerio de Educación no ha desplegado ninguna investigación contundente o intervención a la Fundación Universitaria San José?", preguntó Juvinao.

La Fundación San José está en el ojo del huracán desde que el año pasado se reveló que otorgó a la joven Guerrero los títulos de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública sin cumplir los requisitos académicos y legales.

Por esa razón, la Fundación San José decidió, en noviembre del año anterior, anular los títulos que le había otorgado a Guerrero al constatar que no registró "actividad académica", ni "participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

María Edite recrimina a Ana Obregón que no tendiese puentes a su favor con Julio Iglesias

La madre de Javier Santos manifestó su indignación por el respaldo de la actriz hacia el cantante, asegurando que nunca recibió gestos de apoyo para que el artista reconociera públicamente a su hijo y criticando la defensa ante las recientes denuncias

María Edite recrimina a Ana

El autoritarismo erosiona los derechos humanos un año después de llegada de Trump, dice AI

Infobae

Uganda restablece internet, pero mantiene bloqueadas las redes sociales tras los comicios

Infobae

La ONU coge el acuerdo entre el Gobierno sirio y las FDS pero pide que no derive en fuga de presos yihadistas

La ONU coge el acuerdo

Asfura identifica a Israel como "amigo verdadero" de Honduras para un futuro de "paz"

Infobae