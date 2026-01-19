Denuncian que universidad colombiana dio títulos con fraude a 24 contratistas del Gobierno

Bogotá, 19 ene (EFE).- La congresista colombiana Cathy Juvinao pidió este lunes al Ministerio de Educación, la Fiscalía y otras entidades que investiguen un presunto fraude con títulos universitarios otorgados por un centro de educación superior a personas vinculadas al Gobierno para que pudieran cumplir los requisitos de contratación.

Juvinao, del partido Alianza Verde, dijo que la Fundación Universitaria San José, que otorgó títulos fraudulentos a Juliana Guerrero, una exfuncionaria cercana al presidente Gustavo Petro, también expidió diplomas de forma irregular a otras 24 personas que entre 2023 y 2025 recibieron contratos oficiales por más de 1.100 millones de pesos colombianos (unos 298.000 dólares).

Según la representante a la Cámara, los beneficiarios de los "diplomas irregulares" obtuvieron puestos estatales como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), los ministerios de Transporte y de Salud, y la Aeronáutica Civil, entre otras.

"¿Acaso estamos ante un cartel de diplomas irregulares, expedidos de forma sistemática a la medida de la contratación del Gobierno de Gustavo Petro? ¿Por qué el Ministerio de Educación no ha desplegado ninguna investigación contundente o intervención a la Fundación Universitaria San José?", preguntó Juvinao.

La Fundación San José está en el ojo del huracán desde que el año pasado se reveló que otorgó a la joven Guerrero los títulos de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública sin cumplir los requisitos académicos y legales.

Por esa razón, la Fundación San José decidió, en noviembre del año anterior, anular los títulos que le había otorgado a Guerrero al constatar que no registró "actividad académica", ni "participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual". EFE