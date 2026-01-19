Agencias

Cabello anuncia una movilización para conmemorar la caída de la dictadura de Pérez Jiménez

Caracas, 19 ene (EFE).- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció este lunes la convocatoria a una "gran movilización" en Caracas para el próximo 23 de enero, fecha en que se conmemora cada año la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958.

En una rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal VTV, Cabello indicó que la actividad del próximo viernes será parte de otras que se realizarán esta semana para exigir la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por Estados Unidos en Caracas el 3 de enero.

"Hoy son 17 días del secuestro del hermano presidente y de la compañera Cilia Flores. Secuestrado, sometido a una situación de prisionero de guerra", reprochó el considerado número dos del chavismo.

"Todos enfocados, como primer objetivo, en la liberación del presidente y de Cilia. Todo pasa por ahí. No nos vamos a detener, vamos a seguir gobernando", agregó.

Desde la captura, el chavismo ha convocado manifestaciones para exigir la liberación de ambos y ha prometido no descansar hasta traerlos de vuelta a Venezuela.

El domingo, chavistas confiaron en que, ante la presión internacional, se dé un acuerdo para liberar a Maduro y a su esposa.

Los manifestantes también han respaldado a Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada el 5 de enero luego de que fuera convocada por el Tribunal Supremo de Justicia.

